Dos exjugadores del Deportivo tienen un nuevo destino: uno a Segunda RFEF y el otro a Chipre

Dos ex jugadores del Deportivo tienen nuevos destinos en este mercado de invierno. Se trata de Samuele Longo y Gustavo Assunçao. El ariete, quien integró el combinado AFE en las últimas semanas tras estar sin equipo desde el verano, se sumó al Xerez de Segunda RFEF, mientras que el hijo de Paulo Assunçao, quien integró la cantera de Abegondo, deja el Vila das Aves y se va al Apolon Limassol.

Un trotamundos

Quien no se da aún por vencido es Samuele Longo, quien militó en el Dépor en la temporada 2019-20, la que dio con el Dépor en Segunda B. Solo marcó un gol en Copa y su paso por A Coruña fue aciago. Firmó un largo contrato en Italia con el Inter y, además de jugar en el país transalpino, en Holanda, en Grecia y en el Dépor, se sumó a proyectos en España como fueron los de Tenerife, Rayo, Espanyol, Girona, Ponferradina y Antequera, su último equipo. Ahora tras unos meses fuera de la dinámica de un conjunto, se ha sumado al Xerezm tras pasar por las sesiones AFE, donde se mantuvo en forma. En un vídeo, se definía y se vendía entonces: "Me describiría como un nueve puro, un delantero completo, que protege el balón, me muevo mucho por el equipo, sobre todo, cerca del área. Mi puntos fuertes son estar cerca del área, la definición y los desmarques".

Noticias relacionadas

Paso fugaz

También estuvo poco tiempo Gustavo Assunçao en el Deportivo. La gran diferencia es la edad. Si Longo integró el club como profesional, el pivote lo hizo en edad infantil y para sumarse a uno de los equipos de la base, mientras su padre Paulo perteneció al Dépor en la segunda parte de la temporada 2012-13. Solo unos seis meses, pero dejó huella. Desde entonces siguió escalando, ya fuera de A Coruña, y, tras jugar en el Famalicao y en el Galatasaray, deja el Vila das Aves, un conjunto de la primera lusa, ya virtualmente descendido a Liga 2, para firmar por el Apollon Limassol chipriota hasta junio de 2027. Fue ofrecido a varios clubes de Segunda durante este mercado y de cara a junio