El Fabril se centra en el Oviedo Vetusta: «Se dice que los filiales vuelan en las segundas vueltas»

Manuel Pablo afronta el duelo del Fabril ante el Oviedo Vetusta en el Requexón este domingo (16.45 horas) como si el liderato del grupo de Segunda RFEF no estuviese en liza. «Se dice que los filiales vuelan en las segundas vueltas, pero todo el mundo se refuerza y quiere salvarse o llegar a otros objetivos. Queda mucho y no podemos centrarnos en mirar diferencias, sino en seguir nuestro camino», reflexionó el técnico del filial blanquiazul en la sala de prensa de Abegondo.

El Fabril afronta el duelo de filiales de altos vuelos como líder en solitario del grupo, pero con solo dos puntos de margen sobre los carbayones, que ya les dieron muchos quebraderos de cabeza en la primera vuelta. «Espero un partido muy abierto. Es un equipo que juega muy bien. Acumulan gente por dentro a muchas alturas. Tendrán más balón que otros equipos. Nosotros debemos aguantar esas situaciones cuando no seamos tan dominantes», advierte el técnico canario a sus pupilos. Tras la victoria de la semana pasada contra el Sámano, Manuel Pablo reconoce que su equipo debe mejorar al enfrentarse a equipos con bloques bajos, cargando más el área y aprovechando mejor los centros laterales sin colapsar los pasillos interiores.

No podrá contar con Dipanda, lesionado, ni tampoco con Damián Canedo, que se pierde lo que resta de temporada. También queda pendiente de la convocatoria del primer equipo ante la Cultural Leonesa. Bil viajará a León y la duda es si lo hará también Noé Carrillo, habitual en las últimas listas de Antonio Hidalgo. "Tengo una plantilla amplia, buscaremos las opciones para ser muy competitivos", apuntó Manuel Pablo.

A pocos días de concluir el mercado, no prevé movimientos en la plantilla del Fabril y tampoco ha recibido peticiones de salida de ninguno de sus jugadores. "Han participado casi todos", expone, con la salvedad de una portería en la que tampoco cree que haya cambios en los próximos días.