Fran Alonso, técnico del Dépor Abanca: «Vamos ser valientes ante el Real Madrid»

El Dépor Abanca y Fran Alonso respiran con alivio tras ganar al Dux Logroño, sumar la primera victoria a domicilio de la temporada y alejar a una distancia considerable los puestos de descenso. «Estamos muy contentas, la actuación fue buenísima, uno de nuestros mejores partidos desde el año pasado», resaltó el técnico, que pone su vista, ya, en el exigente duelo que afronta este domingo (12.00 horas) en Riazor ante el Real Madrid. «Va a ser un reto bonito y vamos a ser valientes», advierte.

El conjunto blanquiazul no quiere dormirse en los laureles por dejar a once puntos más el goal average al equipo que marca el descenso. «Este año hemos sufrido mucho y estas victorias hay que disfrutarlas con los pies en el suelo. Tiene que servirnos para crecer sin tanto miedo de un descenso», añade Fran Alonso, que ve a sus jugadoras cada vez más cerca de la versión ideal del equipo. Entre las figuras a reconocer está Espe Pizarro. «Vino a sumar muchísimo y las lesiones la han apartado. Lleva desde Navidad cogiendo ritmo y su aportación será cada vez mejor. Contagia esa manera de presionar y esa hambre que muestra», elogió el entrenador blanquiazul.

Necesitará lo mejor de cada una de ellas para recibir a un Real Madrid que llega tras disputar la Supercopa y con la vista puesta en el Clásico de Copa del Rey del próximo jueves ante el Barcelona. "Es un partido dificilísimo. Vienen de dos competiciones, pero tienen una plantilla muy amplia y muchísima calidad juegue quien juegue", reconoce Fran Alonso.

El técnico del Dépor Abanca se aferra a la fortaleza en Riazor, donde solo han perdido un encuentro esta campaña. «Nos hemos mostrado muy serias en casa. Ahora viene un equipo ante el que, el año pasado, estuvimos a diez minutos de hacer la proeza. Hasta el minuto 80 íbamos ganando 1-0. Estábamos en una situación psicológicamente más débil y nos ganaron. Este año tenemos más moral, pero ellas también son más buenas», recuerda. Para ganar a las blancas, se encomienda a la afición: «pido al deportivismo que venga a apoyarnos. Lo vamos a dar todo y, ojalá al final podamos celebrar los tres puntos».

Aunque el foco está en la competición, este viernes cierra el mercado en la Liga F y el técnico prevé movimientos. «No espero ninguna salida, pero sí que, antes de que se cierre, el club sea capaz de anunciar alguna incorporación. Ojalá todo salga bien», avanzó Fran Alonso.