Hidalgo, sobre del Deportivo antes del cierre dl mercado: «No puedo asegurar al cien por cien que venga alguien»

A pocos días para el cierre del mercado, Antonio Hidalgo tiene más claras las vías de salida que las de entrada en el vestuario del Deportivo. «No puedo asegurar al cien por cien que vaya a venir alguien», apuntó el técnico blanquiazul en la sala de prensa de Abegondo. No obstante, sí ve bastante encarrilado las bajas en los últimos días de enero: «las salidas de Daniel Bachmann y Rubén López están aseguradas». «Hay situaciones que se verán al final del mercado, a ver si se realizan o no», sugirió.

Más allá de los fichajes, Antonio Hidalgo centra su atención en reponerse de la derrota ante el Racing de Santander en un partido que «fue muy igualado» y en el que, cree, merecieron más. Toca pasar página a pesar de la mala dinámica de resultados en el último mes y medio. «Desde el primer día dije que hay que saber llevar el vaivén de emociones de esta categoría», recordó el técnico.

A pesar de que en enero solo ha sumado un triunfo, el de Almería, ve mejoría en sus pupilos. «El nivel en los últimos partidos ha mejorado bastante respecto a diciembre», aseguró. Matizó, no obstante, que hay que materializar las ocasiones. «Sabemos que tenemos que ser un equipo más regular», reconoció Hidalgo.

Para transformar ese cambio en resultados, pide mantener la dinámica. «Hay que potenciar el balón en campo contrario y no volvernos locos en situaciones en contra. El otro día, con 0-1, debimos tener esa pausa y orden para crecer», puntualizó. Apuntó, también, que en esa voluntad de ser más dominadores es la que debe permitir al equipo mejorar las cifras en Riazor. «El ambiente fue estupendo, vi jugadores muy enchufados con la grada», añadió.

Efectividad en área rival

No ha sido una buena racha para los delanteros del Dépor, con muchas ocasiones que se fueron al limbo en el último tramo de temporada. «Las situaciones están siendo claras, hay que seguir insistiendo y mostrándole la máxima confianza a los futbolistas. A partir de ahí, nuestra gente de arriba está teniendo situaciones de gol», analizó el técnico de Canovelles.

En el Reino de León no podrá estar Zakaria Eddahchouri, sancionado por acumulación de amarillas. «Ha hecho un gran trabajo en los dos últimos partidos, nos dio muchísimo en nuestra primera línea de presión y tuvo ocasiones que es cuestión de tiempo que materialice», reflexionó sobre el neerlandés. Confirmó, también, que el fabrilista Bil Nsongo completará la lista.

El técnico habló, también, de Gragera y su falta de minutos tras la lesión. «Está trabajando como uno más, a un gran nivel, para volver a tener una oportunidad. En esa demarcación hay mucha competencia, pero está preparado», valoró Hidalgo. Confirmó que tiene a «todos disponibles» a pesar de haber equilibrado cargas entre los jugadores con más minutos en los últimos duelos.

Cultural Leonesa

Después de un mes de enero cargado de encuentros ante rivales directos, el Deportivo visita este sábado (18.30 horas) a una Cultural Leonesa que está en la zona baja de la clasificación. «Es un equipo que no viene en buena dinámica. Su entrenador ha hablado de la solidez defensiva en los últimos partidos e incidirán en eso. Tienen gente de transición y talento en ataque. Se decidirá en pequeños detalles», analizó el entrenador del Deportivo.

Hidalgo rechaza que el clima y la nieve que ha caído esta semana en el Reino de León pueda afectar al césped y al partido. «Me han dicho que el campo va a estar en perfectas condiciones», sugirió. Aunque será lejos de casa, sentirá a la afición blanquiazul en tierras leonesas. «Con nuestra gente siempre somos más poderosos», remarcó.