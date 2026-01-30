Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta roja en A Coruña, en directoRécord de turistas en A CoruñaEl Concello niega 7 licencias de VTCO'Culto amplía su oferta gastronómicaAsí está el fichaje de Jon Karrikaburu
instagramlinkedin

Karla Bermejo, refuerzo para el Dépor Abanca B

Kevin Cabado y Karla Bermejo

Kevin Cabado y Karla Bermejo / RCD

Carlos Miranda

Carlos Miranda

El Dépor Abanca esperaba refuerzos y llegaron para el equipo B que milita en Segunda RFEF. Se trata de Karla Bermejo, barcelonesa de 2005, que llega cedida hasta final de temporada por el Racing Power de la primera división de Portugal. Es internacional española sub 16, sub 17 y sub 19 y ya se ha sumado a los entrenamientos del filial de cara al encuentro del domingo ante la Real B.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents