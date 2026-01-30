Karla Bermejo, refuerzo para el Dépor Abanca B
El Dépor Abanca esperaba refuerzos y llegaron para el equipo B que milita en Segunda RFEF. Se trata de Karla Bermejo, barcelonesa de 2005, que llega cedida hasta final de temporada por el Racing Power de la primera división de Portugal. Es internacional española sub 16, sub 17 y sub 19 y ya se ha sumado a los entrenamientos del filial de cara al encuentro del domingo ante la Real B.
