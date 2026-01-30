Lucía Rivas, la amenaza juvenil ante el Real Madrid, un gigante por tumbar

Nació el Dépor Abanca hace diez años con la idea primigenia de reclutar talento gallego y del noroeste peninsular, y de darle una salida a la élite. Así llegaron a A Coruña futbolistas como Nuria Rábano, Teresa Abelleira, María Méndez o Athenea del Castillo, todas internacionales y con trayectorias reconocidas, las tres últimas pertenecientes ahora al Real Madrid, próximo rival del Deportivo en Riazor este domingo a las 12.00 horas. Hubo más intentos de seguir con esa política y el ejemplo más destacado de los últimos tiempos y la gran amenaza para las jugadoras blancas se llama Lucía Rivas.

La talentosa futbolista de Caldas, de 18 años y aún en edad juvenil, ha regresado con fuerza de una grave lesión que le tuvo 14 meses fuera de los terrenos de juego. Tras debutar con el primer equipo en Primera RFEF con 16 años, la extremo preparaba el pasado verano de 2024 su estreno en Liga F y, en un amistoso de finales de agosto, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior. Una cruz para cualquier futbolista, más para una jugadora, ya que son lesiones con un periodo de convalecencia mayor. La pasada campaña la pasó en blanco y en las últimas semanas el deportivismo y Fran Alonso han empezado a disfrutar de su mejor versión. Lleva tres partidos seguidos jugando y en el último ya fue titular y marcó un gol. El técnico le ha colocado en la banda derecha para aprovechar esa potencial que le convierte en una futbolista de otra dimensión y por hacer, aunque sin techo adivinable.

Se le escapó vivo

Junto a Ainhoa Marín y Espe Pizarro, será el principal argumento ofensivo de un Dépor Abanca que tendrá que redoblar esfuerzos en defensa para contener al Real Madrid. En la era moderna solo le ha podido ganar en Abegondo, cuando aún era Tacón (3-1), antes de la pandemia. Fue especialmente dolorosa la derrota de la pasada liga. Pancha Lara marcó en la primera parte y el equipo coruñés fue ganando hasta el minuto 79. Acabó perdiendo 1-4. Esta vez busca una proeza y no morir en la orilla. Cuenta ya con su juvenil más prometedora.