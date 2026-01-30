El muro por Jon Karrikaburu: así está su fichaje por el Deportivo

El Dépor madrugó para sus dos primeros fichajes, pero va a tener que trasnochar para intentar cerrar refuerzos para el mediocentro y la delantera. En la medular hay un nombre señalado en rojo en los tres últimos mercados y firmado para julio, pero que aún retiene el Albacete Balompié, se trata de Riki. En la delantera, tras haber descartado otras opciones como Izeta o Iker Bravo por diferentes motivos, los esfuerzos se centran en Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad, pero la operación pende de un hilo, ante todo, por las exigencias de su club de procedencia.

El Deportivo ya lo quiso en el pasado mercado de verano y ha vuelto a la carga en este periodo de pases y todo va encaminado a que el futbolista se quede en San Sebastián, aunque en Abegondo no pierden del todo la esperanza y apurarán sus opciones, a la espera que las posturas se flexibilicen. Al ariete de Elizondo le han pretendido en las últimas semanas el Racing de Santander, el Sporting y el Zaragoza y todos han ido desistiendo por el encaje económico del trato, ya que el equipo vasco quiere un traspaso, no un préstamo, y luego hay que asumir el sueldo de un futbolista de Primera División que acaba su vinculación con los txuri-urdines en 2027. La Real Sociedad quiere sacar el mayor rédito por un jugador al que parece habérsele acabado el recorrido en el club blanquiazul. En el primer contacto del Dépor le solicitó unos dos millones de euros por su libertad y, aunque la cantidad ha bajado, tampoco ha decrecido en exceso. En Zubieta mantienen el pulso. Unas cifras que complican, sobre manera, su llegada a Riazor.

La balanza

A favor del Deportivo juega que se ha quedado casi como pretendiente en solitario por el ariete, porque Karrikaburu, además de tener minutos en su nuevo destino, desea continuar con su carrera en España y no contempla, de momento, el salto a Primera División, porque considera que está en ese punto de su carrera en el que lo más importante para él es tener protagonismo y estabilidad. El resto de equipos de la categoría de plata que lo pretendían han ido buscando alternativas: el Racing de Santander, con Giorgi Guliashvili y Manex Lozano; el Sporting de Gijón con Andrés Ferrari; y el Zaragoza con Willy Agada. Los cántabros fueron durante este mes de enero los que estuvieron más cerca de llevarse a Karribaburu para que repitiese experiencia en El Sardinero, pero llegó un momento en el que decidieron no satisfacer los deseos de la Real Sociedad, a pesar de que tenían en caja el dinero del pago de la cláusula de Jeremy Arévalo.

Samuele Mulattieri justo antes del golpeo / Fernando Fernandez

El Deportivo, ante este panorama, hará un esfuerzo, siempre con el pivote como primera opción, pero existe la posibilidad real de que se quede hasta junio con el trío Eddahchouri, Mulattieri y Stoichkov con el refuerzo de Bil Nsongo. El único que ha dado señales de mejoría en las últimas semanas es el italiano y existen muchas opciones de que sea titular ante la Cultural Leonesa por la baja por sanción de Zaka, al que ha tentado en este mercado de invierno el Go Ahead Eagles, a pesar de que lleva un par de meses sin marcar, desde el mes de noviembre.

Noticias relacionadas

Riki y cesiones

Las salidas de Bachmann, Rubén López y Cristian Herrera y los fichajes del delantero y del pivote, con Riki como obsesión y Neyou, Gonzalo Villar y y Juergen Elitim como alternativas, centrarán los esfuerzos en el que tendrá que apurar sus gestiones hasta el día 2 de febrero a medianoche, cuando baje la verja de un periodo de pases a dos velocidades para los coruñeses.