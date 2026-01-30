Punto de partida para la comisión política del Concello de A Coruña para Riazor 2030

La comisión municipal de seguimiento de la candidatura de A Coruña al Mundial 2030, solicitada en el Pleno por el resto de grupos de la oposición tras considerar que era un proyecto estratégico para la ciudad y que no disponían de la información suficiente, quedó constituida este viernes de manera formal en un acto que no fue más allá de su propia puesta en marcha. Está presidida por el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage; e integrada por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez; y los del PP, Miguel Lorenzo; y del BNG, David Soto. «Está dando esos primeros pasos», reconocía la alcaldesa Inés Rey: «Fuimos elegidos en esa primera fase como sede y, a partir de ahí, seguimos trabajando, no sin dificultades, por todos conocidas. Trataremos de seguir, creemos que es positivo para la ciudad y Galicia. Esperamos que todo el mundo lo entienda así», apuntaba sin cerrar ni abrir la puerta a la presencia de otros actores en la mesa, como el Dépor, que se sitúan fuera del arco político coruñés: «Son temas que se decidirán en el seno de la comisión. Lo que sabemos del Dépor por ahora no es muy favorable a la celebración del Mundial».

En la reunión se acordó «poner a disposición de los grupos todos los expedientes municipales relacionados con la candidatura» y también se dio «luz verde a una nueva reunión antes de que acabe febrero para conocer la situación, así como las gestiones realizadas por los concejales de Cultura y Deportes ante los distintos organismos vinculados al proyecto», apuntaba una nota de prensa del Concello.

«Estamos decepcionados porque esperábamos información y no la hemos recibido. Preocupa mucho a los coruñeses, hay mucha expectación», admitía Miguel Lorenzo, el portavoz del PP, quien cree que «hay que valorar que el Gobierno se ha comprometido a enviar la documentación y expedientes relacionados», pero «además de las gestiones regladas», esperan que se les informe «de las no regladas».

Proyecto de 48.000 espectadores para Riazor en 2030 que siguen manteniendo la FIFA y la RFEF en sus comunicaciones públicas. | Cedida / LOC

El BNG considera que «es una buena noticia la constitución de la comisión en sí y que el Gobierno local se comprometiese a facilitar el acceso de los grupos a la documentación». Asegura, además, que hicieron una «propuesta, que fue aceptada», para que en «la comisión comparezcan las personas que tienen que ver con la defensa de la candidatura delante de la FIFA».

Estado de la candidatura

Tras meses sin aclarar el proyecto del estadio ni la propia financiación, algo que sigue en el aire y que provocó la constitución de la comisión, la carrera por el Mundial 2030 se reanudó para A Coruña y Riazor el pasado mes de noviembre de 2025. Los concejales Gonzalo Castro y Manuel Vázquez fueron los representantes del Concello en una reunión telemática con la RFEF y la FIFA que le sirvió para ganar tiempo y para marcar una hoja de ruta que no deja de ser exigente. Según fuentes conocedoras de lo tratado en la cumbre de hace dos meses, el máximo organismo mundial quería ponerse al día con el estado de los compromisos que habían adquirido y les ha transmitido a los aspirantes ya aceptados que, entre los meses de septiembre y diciembre de 2026, una vez se haya disputado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se evaluarán el grado de cumplimiento y la viabilidad de las ciudades candidatas. Entonces se empezarán a tomar decisiones para el futuro de esas 19 sedes (las 20 incluidas en la triple candidatura confirmada por la FIFA el 11 de diciembre de 2024, menos Málaga, que ya se descabalgó). De momento, todas siguen dentro, con menor o mayor grado de fortaleza, y estos construirán su futuro como sedes del Mundial 2030 a disputar en España, Portugal y Marruecos.

Este panorama aclaró el camino de cara a los próximos meses y lleva a A Coruña a una encrucijada prácticamente ineludible. También le dio aire para avanzar en un proyecto que no ha dado síntomas de haber avanzado en los últimos meses. Entonces, en el otoño de 2026, se puede caer alguna sede, como ya ocurrió con el Mundial 2026, pero eso no quiere decir que ocupen sí o sí esos puestos otros estadios aspirantes, como Balaídos, Mestalla o el Benito Villamarín, que no tenían representantes en la reunión.

Todo por definir

El proyecto de A Coruña que tiene la FIFA en su poder contempla un estadio para más de 48.000 espectadores en el que se añadiría un tercer anillo al recinto. Posteriormente, el Concello ha buscado la complicidad de la RFEF para intentar rebajar esa cota a los 42.000, en la línea del actual Anoeta, para así evitar esa zona superior que redimensionaría el estadio por encima de las necesidades de diario del Dépor. En ese sentido, confía en hacer móvil alguna de las gradas proyectadas y así ajustarlo después a las necesidades del club blanquiazul. Precedentes recientes en estadios de Canadá alimentan esas aspiraciones.

El Ayuntamiento proyectó en su día una financiación en la que el 70% del dinero a desembolsar para la reforma de Riazor (unos 100 millones) sería afrontado por las administraciones públicas y el 30% por un inversor privado, que dijo tenerlo atado, pero del que no ha revelado su identidad. En esa parte de financiación pública todas las partes han mostrado su voluntad, pero no hay consenso en lo que pueden afrontar cada una de las instituciones (Xunta, Concello y Diputación, ya que el Gobierno se ha desmarcado). Según los primeros plazos aportados desde María Pita, ya se debería estar obrando en Riazor, pero ni siquiera se han licitado tampoco las actuaciones.