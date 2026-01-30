Dos zorros se cuelan en el estadio de Riazor: "Estamos bendecidos"
Esta pareja se suma al pequeño avistado en la madrugada del miércoles
Dos zorros están sueltos por A Coruña. Este miércoles un pequeño zorro fue avistado por un vecino de madrugada en la rotonda de Os Rosales y poco después en las inmediaciones del IES Rosalía Mera, en Labañou.
Tras ello, otra imagen sorprendente ha ocurrido este viernes en el estadio de Riazor. Tal y como ha contado el Deportivo en su cuenta de TikTok, dos zorros han visitado el templo deportivista. Puede ser que estuviesen buscando conocer el lugar donde durante muchos años triunfó otro zorro, tal y como se apodaba a Arsenio Iglesias. "Estamos bendecidos", celebró en inglés el conjunto blanquiazul al compartir el vídeo en redes sociales
Estos dos mismos zorros, se supone al ser algo poco habitual, fueron vistos posteriormente en la calle Barcelona de A Coruña.
Algunas familias de zorros habían sido localizadas en el entorno del monte de San Pedro, donde hubo vecinos que llegaron a documentar su presencia. Y en otra ocasión, durante el confinamiento, un zorro frecuentó la entrada del instituto Monte das Moas.
