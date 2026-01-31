En Directo
Cultural Leonesa - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la jornada 24ª desde el Reino de León
Luis Chacón no jugará en la Cultural por los efectos de la cláusula del miedo
Eddahchouri, única baja del Dépor. Bachmann ya se ha marchado y Rubén López se irá cedido en breve
El Dépor est desde anoche en León
Buenas tardes, deportivistas. Arrancamos con nuestro directo del Cultural-Dépor. Listos para otra tarde de fútbol y de acompañar al Dépor
