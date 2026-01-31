David Mella: «Si alguien puede marcar un penalti así, es Yeremay»

Pese a salir desde el banquillo, David Mella fue uno de los grandes protagonistas del triunfo del Deportivo en el Reino de León, al forzar el penalti que Yeremay Hernández convirtió en el definitivo 0-1. «Escu me tira el pase en largo y pensaba que el central me iba a hacer falta. En cuanto veo que me sale Edgar [Badía], lo regateo y me traba. Me da justo en el pie, es un penalti clarísimo», aseguró el jugador deportivista.

Mella no tuvo dudó sobre la ejecución del canario en la pena máxima. «Si sabemos que alguien puede marcar ese gol, es Yeremay. Tiene esa calma en la cabeza y en el cuerpo para meter un penalti así en ese momento», indicó.

«Los rivales nos quieren llevar a su juego, pero nosotros tenemos que aguantar lo máximo posible para no caer en eso e imponer nuestro ritmo», aseguró Mella. «El gol nos cambia la cara a todos, vamos a coger la semana más felices y a seguir peleando para la siguiente jornada», agregó.

Con el triunfo en León, el Deportivo se reencuentra con los tres puntos tras perder frente al Racing de Santander. «El fútbol son idas y venidas, rachas buenas y malas», dijo un David Mella que resaltó la celebración colectiva al final: «Se nota que nos jugábamos todo, que salgamos corriendo desde el banquillo demuestra que somos un equipo y una familia».

Por último, quitó importancia a su condición de suplente. «Y trabajo en el día a día para jugar el máximo de minutos que pueda. A partir de ahí, intento hacerlo lo mejor posible sea suplente o sea titular», concluyó.