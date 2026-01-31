Dépor Abanca - Real Madrid: una prueba de fuego para Riazor

El Dépor Abanca recibe en Riazor al Real Madrid este domingo a las 12.00 (DAZN). El conjunto dirigido por Fran Alonso viene de cosechar su primer triunfo como visitante y ha dejado el descenso aparcado con una buena renta el pelotón final de la clasificación. Sin presión, con confianza y tras mejorar su rendimiento en las últimas semanas, el cuadro coruñés afronta una de las pruebas más difíciles de las que tendrá por delante de hasta el final de curso. En frente, el conjunto blanco de Athenea, Misa, María Méndez o Tere Abelleira, ya recuperada de su lesión.

No será una empresa sencilla ante la segunda mejor escuadra del campeonato español. El Real Madrid, vigente subcampeón de la Supercopa, pondrá a prueba la defensa de un Dépor Abanca, en línea ascendente desde hace varias semanas. En este 2026, solo el Badalona ha logrado tumbar al equipo coruñés, que ha sacado cuatro de los últimos nueve puntos y se ha quitado de encima el peso de jugar fuera de casa.

Este fin de semana el Dépor regresa a Riazor, lugar en el que más seguro se siente el equipo y en el que mejores resultados ha sacado. Necesitará, eso sí, su mejor versión a nivel defensivo para poder sacar algo ante el Real Madrid. No obstante, las blancas están siendo irregulares lejos de Valdebebas, y solo han ganado cuatro de ocho encuentros.

El Deportivo busca una victoria que sería "una proeza"

Sin Millene Cabral, baja por lesión, Espe Pizarro, Ainhoa Marín y Lucía Rivas, la irrupción del equipo en este 2026, tendrán que afinar cada contacto para sacar el mayor crédito posible de un partido en el que previsiblemente toquen poco balón. Fran Alonso podría rescatar la línea de cinco para fortalecerse atrás e intentar castigar al contraataque. Será un encuentro para sufrir y resistir atrás; para maximizar y ser determinantes en área rival. En las filas blanquiazules todavía no podrá estar Hildah Magaia, el último fichaje del equipo, quien ha llegado para reforzar el ataque ante la baja de la ariete carioca.

Fran Alonso considera que ganar sería "una proeza" ante uno de los equipos más en forma de España: "Tiene una plantilla muy amplia, de mucha calidad. Juegue quien juegue tiene futbolistas de primer nivel". El conjunto blanco llega tras caer en la final de la Supercopa (2-0) ante el Barcelona. En Liga, han ganado seis de los últimos siete duelos. Pau Quesada, técnico blanco, podría hacer rotaciones, ya que entre semana jugarán Copa de la Reina ante el Barcelona en el Alfredo Di Stéfano.