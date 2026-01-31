Uno a uno del Deportivo ante la Cultural Leonesa: las notas

EL MEJOR

Mario Soriano (7)

Tuvo momentos mejores y peores durante el partido, pero ahora mismo es casi el único y gran argumento del Deportivo en la construcción del juego. Bajaba a sacar la pelota, sin excesiva ayuda a su alrededor, y fue capaz de rozar el 0-1 en dos oportunidades, en una que salva Hinojo bajo palos y en otra que detiene Edgar Badía. Es un futbolista superlativo, al que se le están encomendando demasiadas tareas y al que le vendría bien un par de manos, con otra estructura o con la llegada de un refuerzo intermedio.

EL ONCE

Ferllo (6)

Tuvo el trabajo justo y respondió con unas cuantas manos. Nada pudo hacer en la pelota al palo.

Altimira (7)

De lo mejor en ataque, fue el único que creó peligro en la primera parte. Mucho al estar entre la nada.

Noubi (6)

Se afianza. Cumplió en el juego aéreo y apagando incendios. Debe pulir la salida de pelota.

Miguel Loureiro (6)

Sigue siendo ganador en todas las disputas y es lo que se le pide a un central como él.

Quagliata (5)

Estuvo más gris que de costumbre en un encuentro en el que pocos brillaron en el Reino de León.

José Ángel (4)

Peleado con los rivales y la árbitro, no fue decisivo con pelota ni en los momentos complicados.

Luismi (4)

Perdido y sin desequilibrio, solo apareció cuando centraron su posición, con un pase a Bil.

Stoichkov (3)

Es más un segundo punta que un mediapunta y no era lo que demandaba el partido.

Yeremay (4)

Salva su partido con la sangre fría del penalti, pero se dedicó a acumular caños y a frenar el juego.

Mulattieri (3)

No estuvo muy asistido, pero fue deficitario su regreso a la titularidad. Falló una clara para hacer el 0-1.

SUPLENTES

Mella |7| Llevó el desequilibro y forzó el penalti de la victoria.

Patiño |5| Quiso dar claridad al juego en el inicio.

Bil |5| Trabajó, pero le faltó personalidad en el remate en la ocasión.

Escudero |6| Le metió la pelota del penalti a Mella.

Ximo |6| Casi marca en una de sus incursiones por banda.