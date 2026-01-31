El Deportivo se queda sin dos de las alternativas a Riki para reforzar el pivote: se estrecha el cerco

En la tarde del sábado el Deportivo perdió a dos de las alternativas a Riki para reforzarse en la zona del pivote y casi se queda sin los tres puntos del partido ante la Cultural Leonesa. Pudo salvar el triunfo con ese penalti a Mella transformado por Yeremay, pero con los dos jugadores que pretendía ya no hay vuelta a atrás. Solo le queda como opción principal, el mediocentro del Albacete, que estuvo en el banquillo ante el Zaragoza y no jugó después de estar dos semanas de baja por unas molestias en el sóleo, justo en los días de una mayor presión para que su club escuchase la oferta blanquiazul para cerrar ya el traspaso.

Uno al Elche y el otro a Arabia Saudí

El Dépor manejaba a Gonzalo Villar, Neyou y Juergen Elitim como alternativas a Riki, por el que esperaba hasta el final, pero los dos primeros ya han abandonado sus clubes de origen en calidad de cedidos y tienen nuevos destino. El español regresa al Elche, a su casa, y el futbolista del Getafe se va al Al-Okhdood Club de Arabia Saudita, de la Saudi Pro League.

La operación de Gonzalo Villar al Martínez Valero incluye una opción de compra que se podría ejecutar en junio. Es el segundo refuerzo franjiverde del mercado invernal (tercero con Abiel Osorio)... y ya está en Elche. Más concretamente, en el estadio Martínez Valero. De hecho, el comunicado oficial que anunciaba su llegada ha coincidido con su aparición sorpresa sobre el césped del Martínez Valero, al descanso del Elche-Barça. El canterano franjiverde, emocionado, ha sido presentado ante las más de 30.000 personas que han asistido al feudo franjiverde. El jugador ha llegado al centro del campo encapuchado, con ojos de expectación en los videomarcadores del estadio. Al ritmo de "Vuelve", canción del puertorriqueño Bad Bunny, desveló su identidad con micrófono en mano. "Afición, ya estoy aquí. Por fin he vuelto", dijo Villar en sus primeras palabras tras confirmarse su regreso al club, mientras saludaba a la afición y se tocaba el escudo. Vuelve a defender la franja con el dorsal número 12.

Noticias relacionadas

Juergen Elitim

También preguntó el Deportivo al Legia de Varsovia por las condiciones de Juergen Elitim, a quien le quedan seis meses de contrato en Polonia. El cafetero ya militó como blanquiazul en la temporada 21-22, cedido por el Watford. Tras una campaña en el Racing de Santander, fichó por el conjunto polaco, donde permanece desde 2023. El club coruñés tendría que afrontar un traspaso para poder hacerse con los servicios del jugador cafetero, a quien le quedan seis meses de contrato con el Legia. En Polonia el jugador es muy apreciado por el alto rendimiento que ha ofrecido desde su llegada. Es el plan b del Dépor, pero el primero sigue siendo Riki.