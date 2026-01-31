El gol agónico de Yeremay que hace creer al Deportivo: así fue el penalti de la victoria en León

El Deportivo venció a la Cultural Leonesa en un partido reñido que tuvo un final plácido para los deportivistas desplazados. Más de un millar en el Reino de León, y otro buen puñado en las calles siguiendo el encuentro sin entrada. Valió la pena. El resultado, un 0-1 que llegó en el descuento gracias a un tanto desde los once metros de Yeremay Hernández.

No le tembló el pulso al mago canario, que pese a no tener un buen día en lo individual, transformó el tanto de la victoria para darle tres puntos vitales al Deportivo que permiten al conjunto coruñés dormir en ascenso directo. Vuelve a la senda de la victoria el equipo de Antonio Hidalgo gracias a un gol celebrado con pasión por la grada y el banquillo. Los jugadores suplentes saltaron para abrazarse en una carrera a la que se unió Ferllo de portería a portería.

David Mella fue el protagonista en la acción polémica del encuentro. Tras un pase medido de Sergio Escudero a la espalda de la defensa, el extremo de Espasande corrió más que nadie para llegar antes que Barzic, quien intentó sin éxito agarrar al zurdo. El escurridizo jugador blanquiazul esquivó al zaguero y, casi sin tiempo para pensar, dribló a Edgar Badía, quien con la inercia de la jugada derribó a Mella tras impactarle en el pie.

Yeremay no falla y da la victoria al Deportivo

Mano a mano ante Edgar Badía, desde los once metros, Yeremay Hernández no perdonó y clavó un golazo imparable para el portero local. El canario es un especialista y no se puso nervioso pese a que los jugadores de la Cultu intentaron intimidar y desconcentrar el extremo diestro.

Junto a él, Lucas Noubi, Bil Nsongo y Luismi Cruz protegieron la zona de lanzamiento para evitar pisadas que pudiesen modificar el terreno. Yeremay colocó la pelota y fusiló. A la escuadra. Sin compasión.