Hidalgo: «En la segunda parte tuvimos el control y creamos ocasiones suficientes»

Con alivio por el gol de penalti de Yeremay y por los tres puntos conseguidos en los últimos minutos. Así se mostró Antonio Hidalgo en la sala de prensa del Reino de León tras presenciar el triunfo del Deportivo ante la Cultural Leonesa. «Hoy no estuvimos tan bien como el otro día, pero creo que en la segunda parte volvimos a tener el control del partido y creamos ocasiones suficientes», reflexionó el técnico de Canovelles.

Hidalgo reconoció nada más comenzar a rueda de prensa que su equipo no entró bien al partido. «En los primeros diez minutos estuvimos muy desajustados, ellos tuvieron sus ocasiones más claras», declaró el entrenador blanquiazul. «No lo podemos permitir», advirtió sus pupilos. No obstante, matizó que el equipo no sufrió «en exceso» mucho más y que pudo hundir a la Cultural Leonesa, pero con complicaciones: «Acumulamos a demasiada gente por delante de la pelota, eso provocó que, en las transiciones, Calero nos hiciese mucho daño».

El momento del cambio

El técnico vio una mejoría en la segunda parte tras el paso por los vestuarios en el descanso. «Hablamos de que había que tener algo más de pausa y gente por detrás, sacando balones en amplitud», comentó. Reconoció que las salidas de los laterales, Ximo Navarro y Sergio Escudero, sirvieron para «dar energía y salida de balón en la izquierda».

El gol era el gran ausente a pesar de que Hidalgo vio a sus hombres «intentarlo de todas las maneras» en el segundo tiempo. «Se están dando una cantidad de ocasiones de gol claras y ventajosas para poder realizar con el talento de los jugadores que tenemos. Pensábamos que podía llegar el gol, pero ves que pasan los minutos y no llega. Apareció el penalti con esa diagonal de David Mella y estoy muy contento con la victoria», reflexionó.

Antonio Hidalgo ve en el resultado conseguido en León una continuidad en una filosofía de juego que el equipo intenta desarrollar en las últimas semanas. «El equipo se siente más cómodo a través del balón, siendo dominador en muchas fases del partido, pero también hay momentos en los que el rival te achucha», apuntó, consciente de la dificultad de la categoría y de la importancia de sumar de tres en tres para la pugna por el ascenso. Al esfuerzo de sus jugadores añadió el apoyo de la afición, a la que espera recompensar en Riazor: «Nos dan ánimos en los momentos en los que no estamos tranquilos».

El entrenador tampoco dejó pasar la actuación arbitral. «En transición siempre había una falta a Yeremay o a Mario. Esto hay alguien que lo tiene que parar. Al final, el equipo tiene que ir madurando», sugirió.

A pocos días de que concluya el mercado, Hidalgo no se moja sobre las operaciones pendientes: «El grueso de la plantilla es el que tenemos y estoy encantando, intentando llevarlos un poco más al límite. Veremos qué sucede de aquí al final», concluyó.