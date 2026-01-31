Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mario Soriano: «Ganar es lo más importante, juegues bien, mal o regular»

El centrocampista reconoce que el equipo «estuvo mejor» en la segunda parte ante la Cultural y apunta a Riazor: «El objetivo pasa por hacernos fuertes en casa»

Soriano controla la pelota ante Yeremay

Soriano controla la pelota ante Yeremay / Fernando Fernandez

Sara Gallego

A Coruña

«Ganar es lo más importante, juegues bien, mal o regular. Eso es lo que hay que valorar», así resumió Mario Soriano el triunfo del Deportivo contra la Cultural Leonesa. «Queríamos conseguir los tres puntos aquí después de como acabó el último partido [con derrota frente al Racing de Santander] y peleamos hasta el final. Nos vino ese penalti para sumar una buena victoria y ahora queremos encadenar más», apuntó el centrocampista.

Para Soriano, el conjunto coruñés mejoró con el paso de los minutos en el Reino de León. «En la primera parte nos precipitamos, no tuvimos tranquilidad para jugar de lado a lado. Nos cogieron en las transiciones, porque no estuvimos bien posicionados, aunque tampoco tuvieron muchas ocasiones claras, solo la del palo de Calero. En la segunda parte empujamos más, pero cuando los equipos se repliegan, es difícil», señaló.

La victoria sobre la Cultural es «un plus» para el equipo, porque el mes de enero fue «complicado» para los blanquiazules. «Sabíamos que iban a replegarse y que el césped no estaba en las mejores condiciones por la nieve, pero hemos sacado el partido porque lo hemos luchado hasta el último minuto. El fútbol nos ha recompensado», agregó.

La asignatura pendiente, ahora, está en Riazor: «Tenemos que hacernos fuertes en casa, porque el objetivo va a pasar por ahí. Todos los rivales que vienen están muy juntos, las líneas son más estrechas y es difícil encontrar huecos para llegar al área. Lo que hay que hacer es insistir y, sobre todo, meter ritmo en el último tercio. Si juegas lento, es difícil encontrar espacios».

