Oviedo Vetusta - Fabril: Duelo en la cúspide por liderar la Segunda RFEF

El liderato del Grupo I de Segunda RFEF se pondrá en juego este domingo (16.45, canal de Youtube del Oviedo) en O Requexón. El filial deportivista se mide al carbayón en un duelo de canteras con la primera posición en juego. Parte con una ventaja de dos puntos el Fabril, que debe aprovechar el encuentro para sostener su renta y, si puede, recuperar el golaverage perdido de la ida, cuando el Real Oviedo B venció en Abegondo por la mínima. Manuel Pablo podrá contar con Bil Nsongo y Noé Carrillo, quienes se desplazarán desde León para la cita.

"Es un partido más, ante un gran rival. Saber que nosotros también podemos hacerles daño. Hay que intentar ganar el partido y da igual la diferencia de goles", expresó Manuel Pablo en la previa. Sabe que será un encuentro para trabajar sin balón y poder explotar espacios al contraataque: "El Oviedo va a tener más balón que otros equipos. Tenemos que saber aguantar cuando no seamos tan dominantes como a veces somos; y tener la tranquilidad de intentar no sufrir sabiendo que son un buen equipo, bien trabajado, y no irnos del partido".

No se le da mal al Fabril ser el equipo que espera y castiga al contraataque. Prueba de ello es que fuera de casa ha logrado un punto más como visitante que como local, y suma una decena más de goles lejos de Abegondo. Algo que, curiosamente, también le sucede al Oviedo, quien suma 17 puntos En O Requexón de 30 posibles.

El segundo mejor ataque contra la mejor defensa

Los números del Fabril en esta temporada son envidiables: es el equipo que más anota (34 tantos) y el que menos encaja (11 en 20 duelos). Hugo Ríos, jugador clave este curso, deberá emplearse al máximo ante la segunda escuadra que más genera (32 tantos).

El Fabril pondrá a prueba su segunda mejor racha de la temporada. El conjunto dirigido por Manuel Pablo no pierde desde noviembre y suma cinco victorias y tres empates en los últimos ocho encuentros. Números que le han permitido recuperar el liderato del grupo. Por debajo del Oviedo, a dos de distancia con 39, aguardan un pinchazo la Gimnástica (36), Salamanca (35), UD Ourense (35), Coruxo (34) o Numancia (32).