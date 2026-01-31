Riki regresa al banquillo del Albacete, pero no juega ante el Zaragoza, en horas claves para su salida al Deportivo

El Albacete, uno de los equipos más en racha de Segunda División con tres triunfos seguidos, vio como Riki, objeto de deseo deportivista, regresaba este sábado al banquillo de los manchegos en el encuentro ante el Zaragoza (2-0), pero el asturiano se quedaba sin tener minutos. Ni titular ni ninguno de los cinco cambios del encuentro en el Carlos Belmonte. En los dos encuentros anteriores había estado de baja por unas molestias en el sóleo, aunque en los días previos ya se había incorporado a la dinámica del día a día del equipo de Alberto González. Todo se decidirá en dos días con la cartas encima de la mesa. El Dépor y Riki quieren unir ya sus caminos, antes de ese contrato que tienen rubricado para el 1 de julio, pero los manchegos se resisten. El mercado acaba el lunes 2 de febrero.

La situación

Riki no ha dejado de ser el objeto de deseo del Deportivo en los últimos tres mercados de fichajes, pero como ha ocurrido en anteriores ocasiones, el club coruñés tiene opciones en le recámara para solucionar ese déficit del centro del campo, a pesar de que el asturiano continúa siendo la primera opción. Cuenta con el OK del canterano del Oviedo para cerrar ahora el trato y ha firmado por el Deportivo a partir del 1 de julio, pero los manchegos se siguen resistiendo a vender y una de las razones que han esgrimido en las últimas horas es que no son capaces de encontrar un sustituto para la posición tras la grave lesión de Edward Cedeño. Con Riki en la parte alta de la lista, en Abegondo barajan alternativas: Yvan Neyou (Getafe), Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb) y Juergen Elitim (Legia de Varsovia).

Noticias relacionadas

Son futbolistas con características un tanto diferentes a Riki, pero en el club coruñés los ven capacidad para encajar y para ayudar hasta final de temporada en el centro del campo. Neyou llegó este verano al Getafe y firmó hasta 2028 después de ser importante en el Leganés de Borja Jiménez, tanto en Segunda como en Primera. En esta campaña apenas ha jugado con Bordalás y el club de Madrid le busca una salida en forma de cesión, dada la imposibilidad de encajar una venta, para liberar masa salarial. La otra alternativa es Gonzalo Villar, un viejo deseo del Deportivo, que este pasado verano dejó el Granada para irse al Dinamo de Zagreb por tres millones de euros y firmar hasta 2029. No sería una operación con un sencillo ajuste financiero. También preguntó al Legia de Varsovia por las condiciones de Juergen Elitim, a quien le quedan seis meses de contrato en Polonia. El cafetero ya militó como blanquiazul en la temporada 21-22, cedido por el Watford. Tras una campaña en el Racing de Santander, fichó por el conjunto polaco, donde permanece desde 2023. El club coruñés tendría que afrontar un traspaso para poder hacerse con los servicios del jugador cafetero, a quien le quedan seis meses de contrato con el Legia. En Polonia el jugador es muy apreciado por el alto rendimiento que ha ofrecido desde su llegada. Son el plan b del Dépor, pero el primero sigue siendo Riki.