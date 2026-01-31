Rubén López se encamina a Primera RFEF: el Zaragoza se cae de la carrera

Rubén López, ausente en el partido entre el Deportivo y la Cultural Leonesa de este sábado, apunta a pasar los próximos meses en Primera RFEF, con equipos como el Pontevedra, el Racing de Ferrol, Sabadell o el CD Lugo interesados en sus servicios. En una carrera amplia con muchos equipos preguntando por su figura, el Real Zaragoza, de Segunda División, se ha descabalgado, lo que deja al centrocampista una única vía para su futuro: la categoría de bronce.

El centrocampista de Silleda está en el mercado de cedibles y podría continuar su carrera en Primera Federación. El Real Zaragoza se interesó en él, pero finalmente no jugará en la categoría de plata. El conjunto maño no continúa en una carrera en la que han surgido opciones más interesantes para que, sobre todo, pueda tener minutos, que es el gran objetivo para los próximos meses. Rubén no está contando para Antonio Hidalgo y ha visto como en la medular le ha pasado por delante Noé Carrillo.

Pontevedra, Lugo, Sabadell o Racing de Ferrol también han preguntado por Rubén, quien ya vivió una cesión la pasada temporada. En la 24-25 jugó en el Barça Atlètic, con el que terminó descendido a Segunda RFEF en la última jornada.