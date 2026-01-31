Mercado de fichajes
Rubén López se encamina a Primera RFEF: el Zaragoza se cae de la carrera
El equipo de Segunda División se había interesado en el centrocampista de Silleda, que saldrá cedido y no ha viajado a León con el equipo
Rubén López, ausente en el partido entre el Deportivo y la Cultural Leonesa de este sábado, apunta a pasar los próximos meses en Primera RFEF, con equipos como el Pontevedra, el Racing de Ferrol, Sabadell o el CD Lugo interesados en sus servicios. En una carrera amplia con muchos equipos preguntando por su figura, el Real Zaragoza, de Segunda División, se ha descabalgado, lo que deja al centrocampista una única vía para su futuro: la categoría de bronce.
El centrocampista de Silleda está en el mercado de cedibles y podría continuar su carrera en Primera Federación. El Real Zaragoza se interesó en él, pero finalmente no jugará en la categoría de plata. El conjunto maño no continúa en una carrera en la que han surgido opciones más interesantes para que, sobre todo, pueda tener minutos, que es el gran objetivo para los próximos meses. Rubén no está contando para Antonio Hidalgo y ha visto como en la medular le ha pasado por delante Noé Carrillo.
Pontevedra, Lugo, Sabadell o Racing de Ferrol también han preguntado por Rubén, quien ya vivió una cesión la pasada temporada. En la 24-25 jugó en el Barça Atlètic, con el que terminó descendido a Segunda RFEF en la última jornada.
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Pablo Vázquez: 'Si el Deportivo me hubiera valorado como yo creía, me hubiese quedado un año más
- El muro por Jon Karrikaburu: así está su fichaje por el Deportivo
- En directo: alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros y rachas de viento de 90 km/h
- La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área
- La huelga de buses interurbanos sigue sin acuerdo a 48 horas de que sea indefinida
- El tiempo en A Coruña según la Aemet: alerta roja este viernes en el litoral coruñés
- Una de las últimas incorporaciones de Marineda City abre una nueva tienda en el centro de A Coruña