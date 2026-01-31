Deportivo
'Súper Mario' para los días agrios
El ‘joker’ se echó al equipo a la espalda otra vez en un partido pobre y un triunfo clave
Hay victorias feas que marcan campeonatos y partidos que nadie recuerda hasta que toca hacer recuento de puntos. León será uno de esos en el futuro, cuando el Dépor mire a su pasado y tenga tres puntos tras un pobre partido en el que solo después de los cambios el equipo pareció entender lo que necesitaba para abrir a la Cultural Leonesa. El Cuco tiró bajo a su equipo, cedió la pelota, y planteó un duelo que los de Hidalgo no supieron plantear. Ante la duda, Mario, porque el Joker siempre tiene una respuesta en su baraja. Necesitó todos sus trucos en un día agrio para conectar al colectivo. Para unir ataque y defensa.
Soriano se quitó de encima las marcas leonesas, enfocadas en taparle durante los primeros compases, e hizo todo: construyó, trazó, lanzó y, sin balón, se dedicó también a recuperar. Sin socios, estuvo, por momentos, desesperado, hasta que Hidalgo movió el árbol, lo adelantó y, sobre todo, le acercó más jugadores de buen pie. Empezó a aparecer entonces Luismi, desaparecido en la banda. Mario tuvo el 0-1 tras un robo propio a la hora de juego que Hinojo sacó bajo la línea. Incluso tuvo una volea que atajó Edgar con suficiencia.
El gol llegó sobre la bocina. De manera agónica. Cuando ya parecía que el equipo se iría de vacío del partido. Apareció Escudero con un pase milimétrico donde más daño hace y una carrera de Mella al espacio que apenas había podido repetir a lo largo del encuentro por la altura a la que defendía el equipo rival. El de Espasande creyó hasta el final porque ese balón valía tres puntos. No dudó Yeremay, quien nunca se asusta en los momentos clave desde los once metros. El triunfo es fundamental porque para pelear el ascenso hacen falta muchas victorias feas.
