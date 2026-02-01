1-1 | Bil refuerza el liderato del Fabril

El Fabril se desfondó en busca de una remontada que no pudo ser. Pese a acabar con uno más, el equipo de Manuel Pablo se quedó sin fuerzas en la recta final, pero saca un empate valioso (1-1) que le permite seguir dependiendo de sí mismo en la carrera por el ascenso a Primera RFEF. Un gol de Bil Nsongo sirvió para empatar un partido que se puso cuesta arriba a los cuatro minutos. El Oviedo Vetusta, inmediato perseguidor, se queda con el golaverage. El filial coruñés, con la primera plaza.

Vaso medio lleno para el cuadro blanquiazul, que en su carrera por ascender sigue mostrando músculo y ese grado de experiencia que lo convierte en uno de los favoritos para lograr el objetivo. No fue el encuentro más fluido para el equipo de Manuel Pablo, que no pudo aprovechar la pólvora que tiene arriba, y se quedó a medias en una remontada que hubiese supuesto el sobresaliente.

El Oviedo Vetusta tardó solo cuatro minutos en perforar la portería defendida por Hugo Ríos y poner patas arriba el plan de partido del técnico canario. De cabeza, en un córner, Marco Esteban dejó atrás a Aarón Sánchez, que despistó su marca. Duro castigo para la zaga, que fue controlando sin mayores apuros el resto del encuentro. El Fabril reaccionó bien, con personalidad, sabedor de que sería un partido de trabajar poco a poco.

El marcador fue una losa durante mucho tiempo. El Fabril tenía la posesión, pero no logró incomodar demasiado al Oviedo Vetusta, que defendía replegado e intentaba contraatacar. El equipo local, por su parte, fue dando algunos pasos hacia atrás con el paso de los minutos, y a la media hora de juego Mario Nájera tuvo la más clara del primer tiempo en un mano a mano que Narváez salvó con un pie soberbio.

El ariete camerunés disputó todo el encuentro pese a haber jugado también en León

El Fabril mejoró tras el descanso y Bil empató en el final

El Fabril dio un paso al frente tras el descanso. Encerró a su rival en su campo y no le permitió transitar ni respirar. Sin embargo, a los blanquiazules les faltó profundidad y acierto en los últimos metros para encontrar ese último pase o conectar con Bil Nsongo. El ariete camerunés disputó todo el encuentro pese a haber jugado también en León. Al igual que Noé, viajaron directamente desde tierras cazurras para acompañar al filial en uno de los partidos más importantes de la temporada.

El duelo era clave porque, además del liderato, el filial se jugaba el golaverage tras haber caído por 0-1 en Abegondo. El tiempo corrió sin que el Fabril lograse desatascar el choque. Nada más arrancar la segunda mitad, Noé tuvo una ocasión clara en el área que envió muy alta y, a la hora de partido, Domínguez estrelló un balón al palo.

El fútbol fue justo con el equipo visitante y el gol llegó en el minuto 77. Enrique Fernández, que aceleró el ritmo por dentro, conectó con Bil Nsongo. Tras una descarga de cara del camerunés, el centrocampista conectó al espacio con el ariete, quien tras un gran desmarque batió con un disparo potente y raso al primer palo a Miguel Narváez. Gol número 12 para el máximo anotador del filial.

El Fabril lo intentó con todo, pero le faltaron fuerzas y una mayor capacidad para atacar el bloque bajo carbayón. Noé, tras otro gran pase de Enrique, tuvo el segundo en un mano a mano ante el guardameta rival, pero intentó un balón picado que se fue por encima de la red.

En los últimos minutos el Oviedo Vetusta se quedó con uno menos tras la expulsión de Cheli, pero el Fabril no volvió a disparar entre los tres palos pese a jugar con uno más. El equipo de Manuel Pablo sostiene su primera plaza con 42 puntos, dos más que el filial azulón, y tres por encima de la Gimnástica Segoviana.