Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo es tercero en la tabla a la espera del Málaga

La mala racha del Deportivo no había conseguido descabalgarle de pelear por todo, pero sí que había comprimido la clasificación y había reducido su margen de error. El viernes arrancó la vigésima cuarta jornada de Segunda División, con el ecuador del campeonato ya superado, y el equipo coruñés la empezó en la quinta plaza de la tabla, a pesar de la derrota de la semana pasada en Riazor frente el Racing de Santander. Le esperaba este sábado la Cultural Leonesa, pero también jugaba en muchos otros campos y con una cuantas variables. El subidón del gol de Yeremay y de la victoria le hace dormir este sábado como segundo en la tabla, a la espera de los resultados de Castellón y Málaga, que le podrían rebasar y mandar a la cuarta plaza. Los blanquinegros ganaron, el Dépor es tercero.

El Dépor ponía en juego esta jornada su plaza de play off de ascenso, que podría haber perdido en caso de derrota, combinada con un triunfo de Almería, Sporting, Córdoba o Burgos. Dos de ellos tendrían que haberle superado. El Burgos le ganó al Leganés (2-0), lo que le mandó a la sexta plaza antes de empezar su duelo, porque jugó antes. El conjunto de Hidalgo también aspiraba a escalar posiciones y, en el mejor de los casos, a colocarse segundo. No pudo ser. Dependía de su resultado y ganó y del Real Sociedad B-Las Palmas de este viernes (1-1), del Castellón-Andorra del domingo y del Mirandés-Málaga del lunes.

El resto de la jornada

El Albacete-Zaragoza y el Huesca-Cádiz son los únicos encuentros en los que el Dépor no se jugaba algo.