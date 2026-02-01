El Deportivo, con 24 horas para liberar a Riki o buscar una alternativa: así está la situación

No va más. Ha pasado un mes y el periodo de pases bajará la verja a medianoche del lunes y el Deportivo, aunque apuró de entrada con los fichajes de Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, no deja de encontrarse en el mismo punto de los últimos mercados de fichajes con su obsesión por reclutar Riki. Lo quiso el invierno pasado, también este verano, su deseo es que juegue el Dépor-Albacete de la semana que viene con la camiseta blanquiazul y ya lo tiene firmado para julio. El interés está claro y tarde o temprano jugará en el equipo coruñés, pero a 24 horas del deadline, el conjunto manchego sigue resistiendo, continúa frustrando ese final feliz que desean dos de las tres partes implicadas desde hace tiempo.

En doblegar esa inflexibilidad del conjunto manchego, invertirá este lunes casi todos sus esfuerzos la Dirección de Fútbol encabezada por Fernando Soriano. Es la última ventana temporal que tiene el Albacete para poder ingresar por el canterano del Oviedo, pero nunca ha estado muy por la labor de dejarlo marchar. Cualquier resquicio se ha convertido en los últimos días en más pequeño al lesionarse Edward Cedeño, futbolista panameño cedido por Las Palmas que podía hacer las veces de Riki hasta junio. Toché se afana en buscarle otro sustituto al asturiano para abrirle la puerta en las próximas horas, pero no le está resultando nada sencillo y eso juega en contra del Dépor, a pesar que el Albacete ha sacado la cabeza en LaLiga con tres victorias seguidas, sin Riki. El jugador, que lleva casi un mes sin minutos con su equipo, tiene claro su deseo de llegar ya A Coruña. Lo dejó por escrito en un contrato y se lo ha repetido en multitud de ocasiones a los rectores del equipo que se medirá mañana al Barcelona en la Copa del Rey.

Neyou y Villar, con destino

En la tarde del sábado el Deportivo perdió a dos de las alternativas a Riki para reforzarse en la zona del pivote y casi se queda sin los tres puntos del partido ante la Cultural Leonesa. Pudo salvar el triunfo con ese penalti a Mella transformado por Yeremay, pero con los dos jugadores que pretendía, ya no hay vuelta a atrás. Solo le queda como opción principal, el mediocentro del Albacete, que estuvo en el banquillo ante el Zaragoza y no jugó después de estar dos semanas de baja por unas molestias en el sóleo, justo en los días de una mayor presión para que su club escuchase la oferta blanquiazul para cerrar ya el traspaso.

El Dépor manejaba a Gonzalo Villar, Neyou y Juergen Elitim como alternativas, pero los dos primeros ya han abandonado sus clubes de origen en calidad de cedidos y tienen nuevos destinos. El español regresa al Elche, a su casa, y el futbolista del Getafe se va al Al-Okhdood Club de Arabia Saudita, de la Saudi Pro League.

También preguntó el Deportivo al Legia de Varsovia por las condiciones de Juergen Elitim, a quien le quedan seis meses de contrato en Polonia. El cafetero ya fue blanquiazul en la temporada 21-22, cedido por el Watford. Tras una campaña en el Racing de Santander, fichó por el conjunto polaco, donde permanece desde 2023. El club coruñés tendría que afrontar un traspaso para poder hacerse con los servicios del jugador colombiano. En Polonia el jugador es muy apreciado por el alto rendimiento que ha ofrecido desde su llegada. Es el plan b del Dépor, pero el primero sigue siendo Riki.

La delantera

Como ha ocurrido todo el mes desde la llegada de Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, la prioridad para el Deportivo ha sido fichar un pivote, pero ha estado alerta y moviéndose con la pretensión de que el cuarto fichaje fuese un delantero. El gran deseo, en ese sentido, más allá de otras llamadas de interés, ha sido y es Jon Karrikaburu. El delantero de Elizondo es el que más convence en Abegondo y el club coruñés vería con buenos ojos incorporarlo a préstamo o a bajo coste, pero se ha encontrado con las altas exigencias de la Real Sociedad. También le han querido Racing, Sporting y Zaragoza y a todos les empezó pidiendo dos millones, a lo que habría que sumar un sueldo de Primera. Bajó algo sus pretensiones, no mucho. En el Dépor con Zaka, Mulattieri, Stoichkov y Bil, no ven urgente o ineludible firmar un 9, pero estarán atentos en las últimas horas por si el equipo vasco flexibiliza su postura, algo que parece poco probable, o por si surge algún ofrecimiento que le encandile. Todo conduce a un Riki o nada para el Dépor en las últimas horas de mercado.