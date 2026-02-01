El Juvenil A cumple y el Dépor Abanca B cae goleado en Zubieta

El Juvenil A del Deportivo cumplió en un encuentro espeso ante el Real Oviedo (3-0). El conjunto dirigido por Miguel Figueira no estuvo a su mejor nivel tras clasificarse entre semana a los cuartos de final, pero cumplió en Abegondo gracias a los goles de Mauro, Lucas Castro y Mauro Valeiro. Además, el Dépor Abanca B volvió a perder, esta vez por 5-0 ante la Real Sociedad B. Mantiene dos puntos de distancia sobre el descenso.