El Albacete acelera la búsqueda de sustituto a Riki para poder venderlo al Deportivo

Hubo que esperar a las últimas horas de mercado, pero por fin se aprecia cierta movilidad en la operación que desembocaría en la llegada de Riki al Deportivo. Tuvieron que pasar tres mercados y tener en la mano un contrato firmado a partir del 1 de julio para que el Albacete empiece a mostrar signos de querer vender. Fuentes del club manchego, no descartan ya ni mucho menos la venta en este último día de mercado y, además de tener que cerrar una cifra de traspaso con el club coruñés, se afanan en buscar un sustituto a contrarreloj para poder permitirse la marcha de su capitán rumbo a Riazor. La lesión de Edward Cedeño, cedido por Las Palmas, puso más cuesta más arriba el trato, pero todas las partes se lanzan a subir el repecho para que Riki acabe jugando el Deportivo-Albacete de este fin de semana vestido de blanquiazul.

Aún quedan por encajar variables, pero el club coruñés empieza a dar forma a su tercer fichaje de este mercado de invierno tras las llegadas de Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, atados en diciembre y los primeros en ser inscritos en este periodo de pases de todo el campeonato. Ha sido un mes de templar y jugar sus bazas. El premio pude llegar a unas horas de que acabe todo, en este 2 de febrero, aunque la operación aún debe avanzar y dar pasos decisivos. Si el Dépor atase ya a Riki, vería cumplido uno de sus grandes objetivos de los tres últimos mercados.

Neyou y Villar, con destino

En la tarde del sábado el Deportivo perdió a dos de las alternativas a Riki para reforzarse en la zona del pivote y casi se queda sin los tres puntos del partido ante la Cultural Leonesa. Pudo salvar el triunfo con ese penalti a Mella transformado por Yeremay, pero con los dos jugadores que pretendía, ya no hay vuelta a atrás.

El Dépor manejaba a Gonzalo Villar, Neyou y Juergen Elitim como alternativas, pero los dos primeros ya han abandonado sus clubes de origen en calidad de cedidos y tienen nuevos destinos. El español regresa al Elche, a su casa, y el futbolista del Getafe se va al Al-Okhdood Club de Arabia Saudita, de la Saudi Pro League.

También preguntó el Deportivo al Legia de Varsovia por las condiciones de Juergen Elitim, a quien le quedan seis meses de contrato en Polonia. El cafetero ya fue blanquiazul en la temporada 21-22, cedido por el Watford. Tras una campaña en el Racing de Santander, fichó por el conjunto polaco, donde permanece desde 2023. El club coruñés tendría que afrontar un traspaso para poder hacerse con los servicios del jugador colombiano. En Polonia el jugador es muy apreciado por el alto rendimiento que ha ofrecido desde su llegada. Es el plan b del Dépor, pero el primero sigue siendo Riki.

Noticias relacionadas

La delantera

Como ha ocurrido todo el mes desde la llegada de Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, la prioridad para el Deportivo ha sido fichar un pivote, pero ha estado alerta y moviéndose con la pretensión de que el cuarto fichaje fuese un delantero. El gran deseo, en ese sentido, más allá de otras llamadas de interés, ha sido y es Jon Karrikaburu. El delantero de Elizondo es el que más convence en Abegondo y el club coruñés vería con buenos ojos incorporarlo a préstamo o a bajo coste, pero se ha encontrado con las altas exigencias de la Real Sociedad. También le han querido Racing, Sporting y Zaragoza y a todos les empezó pidiendo dos millones, a lo que habría que sumar un sueldo de Primera. Bajó algo sus pretensiones, no mucho. En el Dépor con Zaka, Mulattieri, Stoichkov y Bil, no ven urgente o ineludible firmar un 9, pero estarán atentos en las últimas horas por si el equipo vasco flexibiliza su postura, algo que parece poco probable, o por si surge algún ofrecimiento que le encandile. Todo conduce a un Riki o nada para el Dépor en las últimas horas de mercado.