Así te fue contando LA OPINIÓN el fichaje de Riki por el Deportivo: la cronología

Verano de 2025

El Deportivo, interesado en Riki Rodríguez, centrocampista del Albacete

Ya había coqueteado con su fichaje en el mercado anterior, pero el Dépor se lanzó con fuerza y trascendió a mediados de julio de 2025. Por entonces, el Dépor contaba aún en plantilla con Genreau y Mfulu y la continuidad de Patiño estaba en el aire. Aun así, ya quería a Riki.

El Dépor le ofrece a Riki Rodríguez cuatro años de contrato

El interés era tan real que el Dépor ya le puso un contrato encima de la mesa al asturiano, en caso de que pudiese llegar a un acuerdo con el Albacete porque tenía vinculación con los manchegos hasta 2026. Eran cuatro temporadas, hasta 2029, justo el tiempo de unión que acaba de anunciar ahora el club coruñés. El canterano del Oviedo ya por entonces había rechazado dos ofertas de renovación de la entidad del Carlos Belmonte. Quería venirse a A Coruña.

Así está el fichaje de Riki por el Deportivo: el Albacete ve alejada la propuesta

Fue la primera demostración de fuerza del Albacete, agarrado a su cláusula de dos millones de euros. Aunque le quedase un año de contrato, no quería venderlo y menos por una cantidad simbólica. Entonces aún soñaba con ampliarle el contrato.

El Dépor maneja a Antonio Sánchez como alternativa a Riki

Como ocurriría en este mercado, llegó un momento que el Dépor lo vio casi imposible por la poca flexibilidad del Albacete en las negociaciones y surgió el nombre de Antonio Sánchez, que finalmente se acabó quedando en el Mallorca en Primera División.

Toché manda un aviso al Deportivo: "No vamos a malvender a ningún jugador, más siendo importante como Riki"

Por si no llegase con los mensajes que les mandaban en privado en las negociaciones directas, el Albacete hizo pública su intransigencia a una venta, en palabras de Toché: "No vamos a regalar ni a malvender ningún jugador, más siendo importante, como Riki".

Riki Rodríguez / Albacete

Invierno de 2026

El Albacete se blinda por Riki ante el Deportivo: ni se plantea la salida y aún busca renovarlo

El Albacete, temiéndose lo peor, volvió a hacer una demostración de fuerza antes de que abriese el mercado de invierno: no quería vender. El paso de las semanas y el inequívoco deseo del jugador le hicieron dar marcha atrás, aunque hubo que esperar a los último compases.

El Deportivo se lanzará a por Riki para verano o ahora si el Albacete se abre a negociar

A pesar de lo que le llegaba del Carlos Belmonte, el Dépor no estaba dispuesto a cejar en su empeño. Y, además de intentarlo ahora, ya mandaba un mensaje porque desde el día 1 de enero lo podía firmar gratis de cara al 1 de julio, como así acabaría ocurriendo.

Fernando Soriano: "Y si se viene alguna situación, iremos al mercado, sea con Riki o con cualquier jugador"

Fernando Soriano, siempre precavido, no pudo ocultar en una de las presentaciones de los nuevos fichajes del mercado de invierno que el Dépor estaba preparado para acometer el fichaje de un futbolista como Riki.

El Deportivo firma a Riki libre para junio y el Albacete se cierra en banda a venderlo ahora

Fue el gran movimiento de este mes de enero, al margen de cerrar la contratación el 2 de febrero. El Deportivo firmó a Riki para julio y ganaba fuerza en la negociación ante un Albacete que aún estuvo varias semanas revolviéndose y negándose.

Riki se vuelve a quedar fuera de la convocatoria del Albacete por lesión con el Deportivo pendiente

Después de jugar la Copa ante el Real Madrid, Riki no volvió a aparecer sobre el césped como jugador del Albacete. Estuvo de baja ante Cádiz y Valladolid y en el banquillo, sin jugar, frente al Zaragoza. Ni estará en la Copa ante el Barcelona, pero sí el domingo, de blanquiazul.

El Albacete se resiste a vender a Riki, y Neyou y Gonzalo Villar son las alternativas del Deportivo

A pesar de la presión, del acuerdo y de no jugar con el Albacete, su ya exclub resistía y el Dépor volvió al punto del pasado mercado de verano, el de valorar posibles alternativas, entre ellas Gonzalo Villar, Neyou y Elitim. Dos se cayeron antes de cerrar al asturiano.

Riki conduce una pelota con el Albacete en un partido de Segunda División. / | LaLiga

El Deportivo, con 24 horas para liberar a Riki o buscar una alternativa: así está la situación

Llegó el último día y el Deportivo estaba resuelto a intentarlo porque el Albacete ya le empezaba a mandar señales de que no era imposible. La lesión de Edward Cedeño, quien estaba llamado a ser el sustituto del asturiano, complicó el panorama. El equipo coruñés no se rendía.

Riki ya es jugador del Deportivo hasta 2029

En la mañana del 2 de febrero empezó a desatascarse todo y, después de unas horas de gestiones, los dos clubes llegaron a un acuerdo, que se fue puliendo con el paso de las horas. Más tarde, fue anunciado un nuevo contrato con el Dépor hasta 2029.