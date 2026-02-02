La Cultural Leonesa quiere la cesión de Bil Nsongo hasta junio

Los últimos días de mercado acaban haciendo aflorar opciones inesperadas y, en ese sentido, la Cultural Leonesa le acaba de solicitar al Deportivo la cesión de Bil Nsongo hasta el mes de junio, según apuntó la SER y pudo confirmar este diario. Sería un salto sideral para un jugador que ha crecido muchos en los últimos meses y que se ha incrustado en la dinámica del primer equipo del Dépor, a pesar de que el verano pasado hubo dudas de su continuidad en Abegondo. De Segunda RFEF a Segunda, aunque en Abegondo no ven del todo claro que la operación puede haber avanzada porque, sin la llegada de nuevo ariete, Hidalgo lo necesita como alternativa a Eddahchouri, Mulattieri y Stoichkov.

La Cultural Leonesa, más allá del seguimiento que pudiese haber hecho del jugador, comprobó in situ sus condiciones el pasado sábado en un duelo ante el Deportivo que perdió en el último minuto, a pesar de que ambos conjuntos disfrutaron de ocasiones para haber inaugurado antes el marcador. Por la baja de Zaka, tuvo minutos y dispuso de una de las mejores ocasiones del encuentro. Gran desmarque, le falló el remate. Donde ya no erró de cara a puerta fue el domingo en O Requexón ante el Oviedo Vetusta.

El ariete camerunés llegó hace un año al Fabril. Una operación en forma de cesión que incluía la posibilidad de ficharle. No fue sencillo, pero desde este verano forma parte al completo de la disciplina blanquiazul, que hasta hace poco contaba con el 60% de sus derechos. En diciembre el club se ha movido para adelantar la compra de un 25% más. Un movimiento pensado para el próximo verano que, tras el alto rendimiento del jugador, han decidido acelerar con el Canon Yaoundé, club de origen y propietario del porcentaje restante.

El objetivo de ataque en el mercado

Como ha ocurrido todo el mes desde la llegada de Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, la prioridad para el Deportivo ha sido fichar un pivote, pero ha estado alerta y moviéndose con la pretensión de que el cuarto fichaje fuese un delantero. El gran deseo, en ese sentido, más allá de otras llamadas de interés, ha sido y es Jon Karrikaburu. El delantero de Elizondo es el que más convence en Abegondo y el club coruñés vería con buenos ojos incorporarlo a préstamo o a bajo coste, pero se ha encontrado con las altas exigencias de la Real Sociedad. También le han querido Racing, Sporting y Zaragoza y a todos les empezó pidiendo dos millones, a lo que habría que sumar un sueldo de Primera. Bajó algo sus pretensiones, no mucho. En el Dépor con Zaka, Mulattieri, Stoichkov y Bil, no ven urgente o ineludible firmar un 9, pero estarán atentos en las últimas horas por si el equipo vasco flexibiliza su postura, algo que parece poco probable, o por si surge algún ofrecimiento que le encandile.