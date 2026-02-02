El Deportivo contrata a Riki hasta 2029 y cierra el mercado sin un nuevo delantero

El Deportivo esperó y perseveró y, sobre la bocina, acabó atando a Riki hasta el 30 de junio de 2029 después de llegar a un acuerdo con el Albacete por una cifra de entorno a 200.000 euros, más bonus por objetivos, según fuentes del club coruñés. La entidad manchega no quiso revelar detalles del trato. Más allá del aspecto monetario, el Dépor vio colmado su gran deseo a unas horas del cierre del mercado, cuando la entidad del Carlos Belmonte dejó por fin de tensar la cuerda al máximo tras llevar más de un año de tirones. Se negó a venderlo en repetidas ocasiones en los últimos tiempos hasta que el lunes por la mañana dio muestras de cierta flexibilidad y, en un par de horas, ambas entidades perfilaron un principio de acuerdo que fueron puliendo hasta que, a media tarde, fue anunciado como la tercera contratación. Riki ya es blanquiazul.

Con su contratación y la salida de Rubén López al Pontevedra, sumadas a los fichajes previos de Altimira y Ferllo y el adiós de Bachmann, el club coruñés tuvo que dar por cerrado el mercado sin ese delantero que estuvo rastreando y con el que coqueteó todo el mes de enero. En Abegondo se detectó que había una carencia en la zona ofensiva y, entre multitud de opciones, el elegido era Jon Karrikaburu. La Real Sociedad nunca lo puso fácil, porque quería una venta y no un préstamo, a riesgo de que el ariete de Elizondo siguiese en Zubieta hasta junio sin jugar. Por sus derechos pidió, en un principio, dos millones de euros y luego bajó algo sus pretensiones. Ni el Dépor ni el Racing ni el Sporting ni el Zaragoza llegaron a acercarse a esas cifras. Más allá de este listón, el hecho de haber tenido que pagar por Riki dejó al club coruñés sin margen de maniobra para acometer el fichaje del ariete, una circunstancia agravada porque apenas hubo salidas. Cristian Herrera sigue en el Dépor hasta junio.

Aun así, el club coruñés da por bien empleado ese esfuerzo en Riki, porque el asturiano llega para solucionar los sempiternos problemas en la posición de 8 que se han hecho más patentes en las últimas semanas por la decisión de Hidalgo de acercar a Soriano a la base de la jugada, lo que ha generado un exceso de tareas para el madrileño. Con la llegada de Riki, a quien el Dépor ya tenía firmado como agente libre a partir de julio, el técnico de Canovelles podrá colocar al 21 en la mediapunta y hacer al Dépor más orgánico. El asturiano llegó en la noche del lunes a la ciudad y, aunque el martes el equipo tiene descanso, es probable que se acerque a conocer Abegondo y a vivir sus primeras horas como deportivista en su nueva casa de diario.

Rubén, cedido al Pontevedra hasta final de temporada

El fichaje de Riki hasta 2029 no fue la última operación del Deportivo en este mercado de fichajes, ya que posteriormente cerró la cesión de Rubén López al Pontevedra hasta final de temporada. El canterano, al que Hidalgo ya le recomendó hace unos días buscar un nuevo destino donde pudiese jugar, acabará la temporada en Primera RFEF en un equipo recién ascendido, pero de la zona alta en el que ya se encuentran Diego Gómez y Luisao Macías.

Tras quedar aparcada la opción del Zaragoza, que era el único equipo de Segunda que le había pretendido, su nuevo destino se encaminaba desde hace varios días a un conjunto de Primera RFEF, una categoría que conoce a la perfección de las dos últimas temporadas tras jugarla con el Barcelona B y con el propio Deportivo. El Pontevedra, el Racing de Ferrol, el Lugo y el Sabadell le querían y los granates eran desde hace tiempo los mejor colocados para sumarle como cedido a su proyecto. Los granates se acabaron llevando el gato al agua. El adiós de Daniel Bachmann fue el primero y el de Rubén, el segundo.

La Cultural solicitó la cesión de Bil hasta junio

Los últimos días de mercado acaban haciendo aflorar opciones inesperadas y, en ese sentido, la Cultural le solicitó al Deportivo la cesión de Bil Nsongo hasta junio, según apuntó la SER y pudo confirmar este diario. Sería un salto sideral para un jugador que ha crecido muchos en los últimos meses y que se ha incrustado en la dinámica del primer equipo, a pesar de que el verano pasado hubo dudas de su continuidad en Abegondo. De Segunda RFEF a Segunda, aunque en el Deportivo no vieron del todo claro que la operación porque, sin la llegada de nuevo ariete, Hidalgo lo necesita como alternativa a Zaka, Mulattieri y Stoichkov.

La Cultural Leonesa, más allá del seguimiento que pudiese haber hecho del jugador, comprobó in situ sus condiciones el pasado sábado en un duelo ante el Deportivo que perdió en el último minuto.