El Deportivo pule los últimos detalles de la cesión de Rubén López al Pontevedra y dará por cerrado el mercado

El fichaje de Riki hasta 2029 no va a ser la última operación del Deportivo en este mercado de fichajes, ya que está ultimando la cesión de Rubén López al Pontevedra hasta final de temporada. El canterano, al que Antonio Hidalgo ya le recomendó hace unos días buscar un nuevo destino donde pudiese jugar, acabará la temporada en Primera RFEF en un equipo recién ascendido, pero de la zona alta en el que ya se encuentran Diego Gómez y Luisao Macías. Será el úlitmo trato, ya que el Dépor ha apurado al máximo el límite salarial con el traspaso con el Albacete y, además, no ha encontrado facilidades para traerse a Karrikaburu de la Real Sociedad.

Tras quedar aparcada la opción del Zaragoza, que era el único equipo de Segunda que le pretendía, su nuevo destino se caminaba desde hace dos días a un conjunto de Primera RFEF, una categoría que conoce a la perfección de las dos últimas temporadas tras jugarla con el Barcelona B y con el propio Deportivo. El Pontevedra, el Racing de Ferrol, el Lugo y el Sabadell le querían y los granates eran los mejor colocados para sumarle como cedido a un proyecto. Se llevaron el gato al gua. El adiós de Daniel Bachmann fue el primero y el de Rubén será el segundo.

Sin delantero

Como ha ocurrido todo el mes desde la llegada de Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, la prioridad para el Deportivo era fichar un pivote, a Riki, pero estuvo alerta y moviéndose con la pretensión de que el cuarto fichaje fuese un delantero. El gran deseo, en ese sentido, más allá de otras llamadas de interés, era Jon Karrikaburu. El delantero de Elizondo era el que más convencía en Abegondo y el club coruñés veía con buenos ojos incorporarlo a préstamo o a bajo coste, pero se encontró con las altas exigencias de la Real Sociedad. También le han querido Racing, Sporting y Zaragoza y a todos les empezó pidiendo dos millones, a lo que habría que sumar un sueldo de Primera. Bajó algo sus pretensiones, no mucho. En el Dépor con Zaka, Mulattieri, Stoichkov y Bil, no veían urgente o ineludible firmar un 9, pero estaban atentos en las últimas horas por si el equipo vasco flexibilizaba su postura, algo que no ha ocurrido.