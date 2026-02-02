El Fabril cumple dos meses sin perder y bate su mejor racha

Nadie iguala el ritmo del Fabril en el Grupo I de Segunda RFEF. Tras empatar ante el Oviedo Vetusta, el filial es el conjunto que más goles anota (35) y menos encaja (12). Los de Manuel Pablo lideran la clasificación con 42 puntos, dos más que el Oviedo B, y uno por encima de la Gimnástica.

El conjunto blanquizaul no pierde desde noviembre y ya mejora su primera gran racha del campeonato. Desde el 0-1 ante los segovianos en Abegondo, ha logrado cinco victorias y cuatro empates, en los que solo ha recibido cinco tantos. Hasta ahora, su mejor racha había sido entre septiembre y finales de octubre, cuando estuvieron siete jornadas sin perder. El Fabril se ha convertido en el gran favorito al ascenso.