Hugo Ríos, guardameta del Fabril: "Los porteros somos de maduración lenta, hay que tener calma"

¿Vio el gol de Trubin?

Lo vi. Al final, ayuda no solo con el gol, sino a la clasificación de su equipo.

Un tanto anecdótico que aquí se sabe bien lo que es por Aranzubia.

Mi padre me contaba que el primer gol de un portero en la liga fue el de Songo’o, que fue anulado. Yo no estaba vivo para verlo. Sería algo bonito hacerlo, pero es complicado que pueda ocurrir.

Ahora mismo al fabril no le hace falta un gol así porque mira a todos desde lo alto de la tabla. ¿Cómo analiza la trayectoria del equipo?

La temporada está siendo buenísima. Ya no es solo que haya un once fijo, sino que hemos tenido bajas. El primer equipo se ha llevado a gente convocada. De los que estamos en la plantilla, ha jugado prácticamente todo el mundo. Se ve que todo el mundo está dando el nivel. Ayuda a que apretemos más en los entrenamientos y que nos formemos mejor.

Manuel Pablo siempre incide en que el objetivo del Fabril es formar jugadores para el primer equipo. Aun así, los resultados son incontestables. Como un veterano del vestuario, ¿veía en verano el potencial en el equipo para ser protagonistas en la liga?

Al final, es eso. Esa formación, como dice Manuel Pablo, es la que lleva a que se estén dando estos resultados. Al final, somos un equipo muy joven. Subió mucha gente del Juvenil de la temporada pasada. No se ha fichado a nadie, solo a Pablo Cortés. Prácticamente, la base de la plantilla del año pasado se ha mantenido. Es un trabajo que no viene de hoy ni de este año, sino de lo que se ha estado haciendo tiempo atrás. Viendo cómo se plantea el trabajo más abajo del Fabril, desde que somos niños, es lo que hace que se puedan dar estos resultados.

El Fabril es el segundo equipo menos goleado de la categoría y el mejor, con diferencia, del Grupo 1.

Ser de los menos goleados de la liga ayuda a nivel anímico por mi parte, pero también es trabajo de los centrales y, en general, de todo el equipo. Nos están generando muy poco y no que nos crean, son situaciones en las que los compañeros me ayudan mucho para estar preparado.

Los filiales suelen sufrir en defensa por desconcentraciones o errores de novato. ¿El Fabril es la excepción y el equipo se construye desde atrás para asegurar un punto cada semana?

Si mantienes la portería a cero, mínimo, te vas a llevar un punto. Al final, es lo que nos está ayudando a que los resultados sean positivos. Es importante tener un equipo forjado en la línea defensiva. A partir de ahí, ya iremos progresando. Hay partidos en los que hemos quedado 0-0 y nos hemos encontrado incómodos con balón. Pero si estás acertado sin él, no te generan casi ocasiones y te llevas un punto.

Hugo Ríos / Iago Lopez

Aun así, ya ha firmado varios paradones esta temporada. ¿Cómo se encuentra a nivel personal?

Estoy muy contento. Considero que estoy haciendo un buen año, pero considero que es debido al trabajo que se hace. El año pasado fue difícil. Jugué solo seis partidos en toda la temporada. No es que estuviese desconectado, sino que el trabajo que no se ve en el campo, el de los entrenamientos, se siguió haciendo para estar preparado y hacer, ahora, este tipo de actuaciones.

La competencia

Más abajo es común rotar a los porteros de la cantera. En un Fabril con esta exigencia, ¿cómo se gestiona la competición por la titularidad?

La competitividad que hay en los tres porteros que estamos en el Fabril es lo que hace que pueda tener estas actuaciones. En los entrenamientos no me pudo relajar ni un mínimo porque sé que ellos van a estar con el cuchillo entre los dientes, en el buen sentido, para competir y ponérmelo difícil.

Brais Suárez salió el año pasado cedido y volvió. ¿Le atrae esa posibilidad?

Creo que la competición nos está exigiendo tanto que no estoy centrado en otra cosa. Ahora mismo, lo único que me preocupa es el próximo partido. Tenemos que competir de la mejor manera posible. No me planteo nada. Estoy muy feliz aquí y ojalá poder seguir el máximo de años posible porque soy deportivista desde niño.

Han subido varios compañeros al primer equipo, como Samu, Bil o Noé. En el caso de los porteros, ¿pesa más el techo de cristal?

Considero que los porteros somos de maduración lenta. Ves a Noé, que es su primer año de modesto, Bil creo que es de 2005. Son gente más joven, que puede explotar antes. Es raro ver a un portero que en su primer o segundo año de modesto está jugando en Segunda división. Hay que tener calma y seguir trabajando día a día, que es lo que me ayudará a tirar abajo esa puerta.

¿El proyecto de cantera del club necesita dar ese salto a Primera RFEF para poner al Fabril más cerca del primer equipo?

Nosotros tenemos que centrarnos en el día a día, en formar a los jugadores. Eso nos acercará al ascenso, que, queramos o no, lo vemos. Ojalá lo podamos lograr. Es cierto que nos acercaríamos al primer equipo.

¿Un deseo para lo que resta de liga?

El objetivo es seguir formándome y progresando. Cada día quiero estar más cerca del primer equipo. Luego, por supuesto, el doble ascenso del Dépor y el Fabril.