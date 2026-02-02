Ximo Navarro siempre vuelve

En siete minutos más descuento Ximo Navarro lo retomó donde lo había dejado y empezó a dejar pistas de que, como siempre, él es imprescindible en este proyecto del Deportivo. La única duda es dónde se hará un hueco. Regresaba a un terreno de juego después de una grave lesión con cuatro meses de convalecencia que incluso amenazaba su rendimiento al más alto nivel, dada su edad. Le sobró tiempo para casi darle el triunfo al equipo coruñés en León. Una combinación con Mario Soriano y un disparo alto fueron el último aviso antes del penalti a Mella y la conversión de Yeremay. El balear reapareció después de un mes de entrenamientos y búsqueda de sensaciones que, por fin, ha encontrado, tras ser frenado, además, porque las ganas de volver le podían.

Dónde jugará

No es la peor lesión que ha tenido Ximo Navarro en su carrera porque en Almería, hace una década, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y no jugó desde mayo a diciembre. Eso sí, ha encadenado dos lesiones graves de cuatro meses de baja cada una y solo había jugado ocho partidos entre una y otra, tras una pretemporada sui generis. La primera por un golpe en la espalda y esta segunda por una rotura fibrilar en una zona especialmente complicada. Ximo está de vuelta. Su lugar natural lo ocupa Altimira, aunque ahora mismo es uno de los mejores del equipo. También puede hacerse con un sitio junto a Loureiro, por Noubi, o con un cambio de sistema como tercer central. Antonio Hidalgo tiene la palabra.