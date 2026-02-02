Ximo Navarro siempre vuelve
Regresó tras cuatro meses y se hizo notar en el campo | Reclama su sitio
En siete minutos más descuento Ximo Navarro lo retomó donde lo había dejado y empezó a dejar pistas de que, como siempre, él es imprescindible en este proyecto del Deportivo. La única duda es dónde se hará un hueco. Regresaba a un terreno de juego después de una grave lesión con cuatro meses de convalecencia que incluso amenazaba su rendimiento al más alto nivel, dada su edad. Le sobró tiempo para casi darle el triunfo al equipo coruñés en León. Una combinación con Mario Soriano y un disparo alto fueron el último aviso antes del penalti a Mella y la conversión de Yeremay. El balear reapareció después de un mes de entrenamientos y búsqueda de sensaciones que, por fin, ha encontrado, tras ser frenado, además, porque las ganas de volver le podían.
Dónde jugará
No es la peor lesión que ha tenido Ximo Navarro en su carrera porque en Almería, hace una década, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y no jugó desde mayo a diciembre. Eso sí, ha encadenado dos lesiones graves de cuatro meses de baja cada una y solo había jugado ocho partidos entre una y otra, tras una pretemporada sui generis. La primera por un golpe en la espalda y esta segunda por una rotura fibrilar en una zona especialmente complicada. Ximo está de vuelta. Su lugar natural lo ocupa Altimira, aunque ahora mismo es uno de los mejores del equipo. También puede hacerse con un sitio junto a Loureiro, por Noubi, o con un cambio de sistema como tercer central. Antonio Hidalgo tiene la palabra.
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- El Deportivo se queda sin dos de las alternativas a Riki para reforzar el pivote: se estrecha el cerco
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- Los callos más espectaculares de Galicia están en el Ensanche: 'Nunca pensé que me harían famoso
- La Xunta realiza talas de árboles para preparar los accesos al Chuac
- Riki regresa al banquillo del Albacete, pero no juega ante el Zaragoza, en horas claves para su salida al Deportivo
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife