El Deportivo da un paso al frente en invierno y se refuerza para pelear "el ascenso directo"

El Deportivo ha cerrado su mercado de fichajes con las incorporaciones de Adriá Altimira, Álvaro Ferllo y Riki Rodríguez, que se unen a las salidas de Daniel Bachmann y Rubén López (cedido al Pontevedra). Tres jugadores extra para Antonio Hidalgo, de los cuales dos ya han tenido un impacto inmediato. Ahora el equipo coruñés afronta el tramo decisivo con el objetivo de regresar a Primera División y tras un invierno en el que ha aumentado el nivel de la plantilla. Los entrenadores nacionales Tito Ramallo, Manu Sánchez y José Ángel Salgado ‘Peli’ creen que el cuadro coruñés está en posición de «pelearlo todo», como asegura el ex del Dépor Abanca.

La valoración del mercado de fichajes del Deportivo

«Principalmente se han cubierto necesidades y se han mejorado las prestaciones. La gran necesidad era el mediocentro organizador que se demandaba desde verano. Ferllo y Alti mejoran la plantilla porque duplicas un puesto que estaba más o menos cubierto», analiza Manu Sánchez sobre el mercado realizado por el club. Tito Ramallo, ex del Fabril, cree que se han solventado «ciertas incertidumbres» y, aunque le «sorprendió» la llegada de Ferllo, el fichaje del lateral diestro lo considera como «un gran acierto» porque ha rendido «desde el primer día». Además, cree que con el fichaje de Riki, además de cumplir con una de las grandes demandas del mercado, el Deportivo «va a ganar alturas a la hora de escalonar la elaboración en el medio campo», además de sumar «argumentos» para «poder estructurar al equipo de maneras diferentes».

Los tres técnicos coinciden en el que el Deportivo ha hecho un buen mercado invernal. José Ángel Salgado Peli, por su parte, aunque «contaba con alguna salida más» de aquellos futbolistas con menos minutos, tiene claro que Riki era «ese jugador que todos esperábamos» para «solucionar los graves problemas en la fase de elaboración».

Sin grandes reclamos extra

Aunque el Deportivo se interesó también en un delantero, ni Tito Ramallo ni Manu Sánchez creen que hiciese falta más incorporaciones y no echan de menos más jugadores tras tres incorporaciones. «Era la posición más compleja de cubrir. Si no es algo que mejore muchísimo lo que tienes, mejor no hacerlo, porque implica una carga económica muy alta», explica Ramallo sobre la posibilidad de firmar a un ariete más que compitiese con Mulattieri, Eddahchouri y Stoichkov. Considera, además, que el equipo coruñés suma un buen número de goles esta campaña (38, solo superado por Racing y Almería en liga). Peli, no obstante, cree que un central podría haber elevado el nivel de la defensa, aunque Lucas Noubi ha crecido en dicha posición en las últimas semanas: «Hay que reconocer que la pareja Loureiro-Noubi últimamente se va ajustando cada vez más. En mi opinión personal, hubiese optado por fichar un central de mayor jerarquía y manejo de línea, de dominar esos bloques hundidos, aunque el Dépor ahora no se hunde tanto como antes».

Manu Sánchez, por su parte, cree que el elenco está bien dotado, y que es momento de «mejorar las prestaciones de lo que ya hay aquí»: «Es una plantilla amplia, de ciertas garantías, lo que queremos es ver la mejor versión de muchos futbolistas, como Mulattieri; o una versión más regular de Luismi». Añade, además, que Riki aportará «mayor riqueza con posibles cambios de sistema», potenciando también a un «Soriano más incidente sobre portería rival». El exentrenador del Dépor Abanca lamenta, no obstante, la «falta de oportunidades» a Rubén López: «Vino de un gran año, en Barcelona hablaron maravillas de él. Va a pasar una fase que ya vivió el año pasado. Me queda ese mal sabor de boca de que no haya tenido oportunidades».

El objetivo de la temporada

El mes de febrero ha permitido al equipo blanquiazul recuperar sensaciones y estabilidad. Con 40 puntos, está a dos del Castellón y a cuatro del Racing de Santander. La igualdad es máxima en la competición, pero los tres técnicos coinciden en que este Dépor tiene capacidad para pelear el ascenso directo. «Está para todo porque la competición también de lo está diciendo, no hay ningún euqipo que sea contundente, constante, salvo el Racing, un poco más que los demás. Lo fundamental será llegar a las últimas jornadas metidos ahí arriba con posibilidad de hacer cualquier cosa. Lo veo con opciones», explica Tito Ramallo.

Coincide en su punto de vista Manu Sánchez, quien añade que «solo el Racing puede competir con el Deportivo», porque es un equipo «muy maduro». No hay otro, a día de hoy, que le pueda «hacer sombra», y ve a ambas escuadras repartiéndose las dos primeras posiciones. En esa línea acaba también Peli, que cree que el conjunto coruñés está «para el ascenso directo, sin ninguna duda». Porque esta Segunda es una categoría a la que «no hay que tenerle miedo, sí respeto, pero no hay ningún equipo fiable al 100%» y el objetivo tras los fichajes debe ser «pelear el ascenso directo».