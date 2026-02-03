La deuda del Deportivo con Riazor: nadie ha ascendido con una media tan baja en la última década

El Deportivo regresa este fin de semana a Riazor con la intención de romper una mala dinámica en casa que se alarga desde hace dos meses. Los blanquiazules suman tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro encuentros, lo que ha minado la confianza el equipo como local, y también ha disminuido el ritmo de puntuación que había obtenido hasta diciembre en casa. Ante el Castellón fueron derrotados por primera vez ante su público. Es ya un debe clásico para una plantilla que lleva dos temporadas rindiendo mejor lejos de casa que en Riazor, una pelea contra la media inglesa que los pupilos de Hidalgo necesitan revertir para alcanzar el ascenso. Con un ritmo de 1.45 puntos por encuentro, el equipo se quedaría en 30 a final del campeonato, y nadie con tan pocas cifras ha logrado promocionar en la última década.

El conjunto que dirige Antonio Hidalgo vive a contracorriente. El perfil de sus futbolistas, más letales con espacios que ante rivales cerrados, lleva dos cursos lastrado por la misma carencia: la incapacidad para dominar los partidos en Riazor. Esta temporada el cuadro coruñés ha logrado solo cuatro victorias, frente a tres derrotas y cuatro empates. Números que castigan un papel brillante como visitante (el mejor, con 24 puntos de 39 posibles). Se replica lo vivido en el curso 24-25, en el que el Dépor logró un punto más como visitante (27) que como local (26), y terminó el campeonato siendo el cuarto peor conjunto, solo por detrás de tres descendidos: Racing de Ferrol, Cartagena y Eldense. Esta vez la diferencia es 24 a 16, con dos choques más lejos de Galicia.

Cada temporada es un mundo y el Dépor está siendo capaz de sostener el pulso a sus rivales directos. Con 40 puntos está a dos del ascenso directo y cuatro de la cabeza. Una distancia que invita a soñar con la subida en mayo y esquivar el temido play off. No obstante, la historia dice que todos los equipos que alcanzaron la élite futbolística lograron un buen puñado de puntos en sus respectivos feudos. Los blanquiazules, actualmente, están en un ritmo inferior a todos esos 30 conjuntos que ascendieron en las últimas campañas. A 1.45 por encuentro, Riazor supondría tan solo 30 a final de curso. Actualmente, la media total haría a los de Hidalgo terminar con 70.

Una década de ascensos en Segunda División

Los números indican que los equipos que han logrado llegar a Primera División en los últimos diez años suelen superar con holgura los 40 puntos. Entre los 30 de la última década, solo cinco hicieron menos como locales: La UD Las Palmas (36) en la 22-23; el Rayo Vallecano (37) en la 20-21; Cádiz (36) y Elche (32) en la 19-20 y CA Osasuna (36) en la 15-16. De todos ellos, solo los canarios y los gaditanos, en dos temporadas con una puntuación baja, lograron hacerlo de forma directa.

En este mismo tiempo la tendencia fue superar los 40. Un ritmo que obligaría al Dépor a sentir una notoria mejoría en sus partidos en Riazor. El Granada (55) en la 22-23, CA Osasuna (59), y el Levante (54) son los tres clubes que lograron superar los 50 en este mismo tiempo. Todos ellos fueron campeones de Liga. Alavés (15-16) y Leganés (23/24), con 41, los campeones con menos puntos en sus respectivos feudos.

Los jugadores del Dépor celebran el ascenso en 2012 / Víctor Echave

En el camino de Fernando Vázquez y lejos de José Luis Oltra

Lejos quedan los últimos dos ascensos a Primera División con Fernando Vázquez y José Luis Oltra. Ambos con contextos diametralmente opuestos, pero que sirven de espejo ahora para Antonio Hidalgo. El equipo de aquel curso de récord, todavía vigente, también brindó a Riazor un año prácticamente inmejorable, con 56 puntos: 18 victorias, dos empates y una única derrota. La fiabilidad en casa fue crucial, aunque la exigencia fue tan alta que, como visitante, también necesitó 35 puntos para alcanzar los definitivos 91 que valió la primera plaza más cara de todos los tiempos.

Dos años más tarde el Deportivo repitió destino, esta vez como segundo clasificado, y un curso muy distinto. Con Fernando Vázquez a los mandos, el equipo ascendió 69 puntos como segundo clasificado. 33 logrados en Riazor y 36 lejos de casa. Fue el 12º local, mientras que las actuaciones lejos de casa le permitió ser el mejor visitante.

Fernando Vázquez celebra el ascenso en Riazor logrado en la 13/14 / Carlos Pardellas

Un calendario asequible por delante

El futuro se presenta optimista para un Deportivo que ha sentido una importante mejoría en enero tras la crisis de identidad, juego y resultados vivida en diciembre. El Albacete pondrá a prueba el momento del equipo el próximo domingo, dando entrada a un calendario asequible en Riazor. Sobre el papel, los de Hidalgo serán favoritos. Tras viajar a Castalia, el Eibar, actualmente el peor visitante del campeonato con solo 4 puntos en 11 partidos, visitará el feudo coruñés. Granada y Zaragoza serán los dos próximos, intercalando las visitas a la Real Sociedad B y al Murube de Ceuta. Ambos, actualmente, equipos de la zona baja.

Córdoba, Málaga y Mirandés visitarán Riazor en abril, mientras que en mayo lo harán Leganés, Andorra y Las Palmas, último y definitivo duelo de la temporada. Recuperar la fiabilidad en Riazor será fundamental para alcanzar el objetivo.