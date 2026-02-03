Keko Gontán explica el problema del Deportivo en Segunda B: "Los jugadores somos unos señoritos"

El Deportivo se ha recuperado de su peor etapa histórica, pero hace seis años vivió un episodio que ningún aficionado olvidará: el descenso a Segunda División B. Keko Gontán militó, desde enero de aquel año, en una plantilla que se mantuvo casi en su totalidad un curso después en la tercera categoría del fútbol español. Aquel primer campeonato fue decepcionante para un conjunto plagado de jugadores con sueldos desorbitados para la división, pero que no lograron adaptarse a lo que exigía el fútbol. El proyecto estaba preparado para subir "a Primera en tres años". Pero fue un fracaso rotundo.

"Ficho con el Dépor medio año y tres más. Era un club asentado, me imagino que, analizas la historia. Era un buen club, un buen contrato. Era un club muy bueno. A Coruña es una ciudad de locos para vivir. Voy, última semana de mercado. Firmé el 31. ¿El 14 qué pasa? El confinamiento", recuerda Keko Gontán en el podcast Offsiders sobre su llegada al Deportivo en enero de 2020, poco antes de que el Covid se expandiese de manera incontrolada y la liga, así como la vida de la mayoría de personas, se tuviera que detener.

Tras el parón, el Deportivo no logró sostener "el tirón". Considera Keko que entonces había "un equipazo". Sin embargo, al descender a Segunda División B, el club decidió apostar por dar continuidad al grupo que había. "Nos dicen: ‘Os mantengo el contrato a la mayoría’. Éramos nueve equipos. Dices: ‘con este equipo nos pasearemos’. A todos nos mantienen el contrato. Ese año fue un fracaso absoluto, no nos metemos ni en el play off", rememora sobre un formato en el que el Deportivo, en la segunda parte del campeonato, luchó por evitar caer a Segunda RFEF y no por volver a la categoría de plata.

¿Qué falló en el Deportivo en Segunda División B?

Gontán cree que aquel equipo "era la bomba", pero "las categorías están para algo". El plantel, lleno de jugadores con contratos de Primera y Segunda División, y jugadores de marcada experiencia, fracasó. "El estilo de juego era totalmente diferente. Los jugadores somos unos señoritos, y, ¿ahí cómo se juega? Haciendo barrida, segunda jugada… eso nos pasó. En Riazor ganábamos casi todos los partidos, pero fuera nos costaba", explica Keko.

El madrileño, además, añade que el club les dio desde el principio "confianza" porque "el proyecto era la bomba": "Querían meter al equipo en Primera División en tres años". Sin embargo, todo explotó para mal: "Ese año no se consiguió. El Dépor nos hizo un ere al año siguiente. Ya no podían mantener esos contratos. Eran contratos casi de Primera División y Escotet estaba poniendo dinero de sus bolsillos. Hizo un ere y me quedé seis meses sin equipo".

Tras seis meses sin club, emprendió una aventura al extranjero para jugar en Estados Unidos: "Me mantenía entrenando, pero decidí con mi familia salir a vivir la experiencia fuera. Aquí ya tenía el mercado quemado. Tenía un prejuicio".