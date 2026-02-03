Las primeras palabras de Riki con el Deportivo: "Voy a darlo todo hasta el último día"

Riki Rodríguez ya habla como jugador del Deportivo. El centrocampista asturiano ha firmado hasta 2029 y ya ha conocido este martes las instalaciones blanquiazules y la ciudad. "Ya estoy por aquí con vosotros, con ganas de conoceros, de conocer a los compañeros. Espero que salgan las cosas muy bien, de conseguir los objetivos. Y no dudéis que voy a darlo todo desde el primero hasta el último día", expresó en sus primeras palabras como blanquiazul, recogidas por los medios del club, y disponibles en el vídeo de la parte superior de la noticia. Llega para elevar el nivel competitivo del equipo.

Era el gran deseo del Deportivo y ya es una realidad. El nuevo 14 blanquiazul explica que ha elegido esta nueva aventura, sus 28 años, por toda "la historia que hay detrás del club, de la ciudad, y del proyecto deportivo y humano", algo que valora como "muy importante".

Riki, además, destaca la insistencia del Dépor en hacerse con sus servicios: "Y todo el interés que me han transmitido desde hace tiempo. Es algo que me hace sentir muy querido, muy valorado, y por eso estoy aquí".

Riki valora a Riazor, los medios del Deportivo y la afición

El jugador destaca que el club "a nivel de medios es una pasada", tanto por "el estadio, la ciudad deportiva y la masa social que hay detrás". E incide en que intentará "estar a la altura" y "darlo todo desde el principio" para que "salgan las cosas bien".

Este fin de semana podrá debutar en Riazor, su nueva casa: "La afición es un aliciente más. Es algo que al jugador le incita a venir. Son necesarios para conseguir objetivos".