Andone señala los culpables del descenso del Deportivo a Segunda: "Lo remataron con Seedorf"

Florin Andone, delantero del Atlético Baleares, recuerda su paso por el Deportivo, al que llegó en 2016 y se marchó dos cursos después para firmar por el Brighton tras descender a Segunda División. "Una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida", recuerda en el podcast Balears en Joc sobre dos cursos muy diferentes. Después de "una muy buena" campaña, el equipo cayó a los infiernos en un curso que tilda de "desastre".

El Deportivo firmó a Florin Andone tras una gran temporada en Segunda División. "Me llama el Dépor cuando tenía casi todo cerrado con el Galata. Vi mucho interés y creí que podía jugar y tener continuidad en Primera División. Pedí igualar el contrato", rememora sobre el verano de 2016 en el que el equipo blanquiazul lo firmó. "Me llevo muy buenos recuerdos de A Coruña, una ciudad espectacular. Ambiente por el fútbol, espectacular. Lástima la segunda temporada. La primera fue bastante buena. Nos salvamos bien, tranquilitos. La segunda creo que nos equivocamos", expresa el ariete, actualmente en el Atlético Baleares.

Andone considera que, tras su primera campaña, en la que anotó 12 goles, el Deportivo debería haberle dejado salir. "El problema fue, personal, yo acabo en el Dépor, meto 12 goles en Primera, y nos empiezan a llamar miles de equipos. tenía para hacer otro salto: Premier, equipos de Champions, Olympiacos, Lisboa, Lazio, Fiorentina… equipos de China que pagaban dinerales. Pero tenía 30 millones de cláusula y el Dépor no me quería soltar", explica sobre un verano en el que pidió, de seguir, una mejora de sus condiciones para acercarse a unas ofertas que "doblaban" su contrato. "Había jugadores cobrando mejor que yo. No era la meta, pero que me pagaran por mi edad, las ofertas que tenía… entramos en un bucle de rifirrafe. Yo quería salir. Ya me vi que no estaba cómodo", continúa.

Ese verano, entre otras, llegó una oferta del Brighton de "17 millones de euros". Pero, según el ariete, el club la rechazó porque el 30% del traspaso total correspondía al Córdoba.

El cierre del mercado de fichajes de 2017 fue agitado. Con Andone en Rumanía con su selección, el Brighton y él alcanzaron un acuerdo, solo faltaba el Dépor, explica, que "tenía firmado a Guido Carrillo", entonces, en el Mónaco. Sin embargo, dos días antes del cierre, el atacante argentino se salió en un amistoso y el presidente del club monegasco no le dejó salir. "Se cayó todo a última hora".

Andone tuvo que regresar a A Coruña: "Lo teníamos todo cerrado. El cuerpo médico viajó a Bucarest. No me dejaron salir. Yo volvía a A Coruña, imagínate los ánimos. Empezamos la temporada más o menos bien. De repente me empiezan a sentar. Uno de suplente, dos o tres más. Yo pienso: ‘paso de ser imprescindible y a tener ofertas de toda a Europa a que no me dejes salir y me pongas en el banquillo’. No tiene sentido".

El curso fue de mal en peor para el Deportivo, que tuvo tres entrenadores aquella temporada: "Yo paso a tener diferencias con el entrenador. Con Pepe Mel muy bien, pero lo echan, y entonces viene Cristóbal Parralo. Con Cristóbal empiezo muy mal con él. Hoy en día nos queremos mucho y lo respeto mucho. Yo reconozco que me equivoqué, pero él también".

En enero el Brighton volvió a la carga. "Ofrecen 14 o 15 millones, pero no me dejan salir tampoco. Me reuní con el presidente, con Tino Fernández, yo no quería estar ahí porque no jugaba".

Andone apunta a Seedorf en el descenso a Segunda del Deportivo

Florin Andone cree que aquella temporada el Deportivo debería haberse salvado, pero con la llegada de Clarence Seedorf todo se vino abajo: "Vino Seedorf. Un desastre. Como jugador, top mundial. Como entrenador, un desastre. Un desastre. Cogió el equipo a uno, dos o tres puntos del descenso y bajó a 16. El equipo bajó con Lucas Pérez, que venía del Arsenal; Adrián López, del Atlético y venía del Porto; Çolak en su mejor momento, Andone, Fabian Schar, ahora en Champions; Pantilimon que venía del City; Guilherme, Mosquera… habíamos muchos jugadores en nuestro prime, teníamos equipo supuestamente para estar en UEFA y lo bajamos. Un desastre".

El exdelantero cree que todo el problema "vino de arriba": "De la mierda que hicieron, de todo el destrozo que hicieron. Y ya lo remataron con Seedorf. Traen a un tío de Italia que no conocía a nigún jugador del equipo, entrenábamos a las 2-3 de la tarde, nos metían 3-4 días en el hotel. Hicimos una temporada vergonzosa para el nivel que teníamos y bajamos. Si hubieramos tenido un entrenador en condiciones, Cristóbal Parralo o Pepe Mel, nos salvamos 100%".

Finalmente, tras descender a Segunda, el Deportivo y el Brighton acordaron el traspaso de Florin Andone: "Mi cláusula pasa de 30 millones a 6 millones. El Brighton llevaba dos o tres años detrás de mí y uno haciendo oferta formal. El Brighton paga la cláusula y yo firmo mi contrato con ellos. Tuvieron 17 millones encima de la mesa. Cagada. Al final me voy por 6 millones".