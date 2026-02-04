El Dépor juvenil visitará Tenerife en los cuartos de final de la Copa del Rey

El Deportivo juvenil jugará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife en los cuartos de final de la Copa del Rey. Tras vencer al Hortaleza en Abegondo, y eliminar al Rayo Vallecano de nuevo en casa, esta vez le tocará ser visitante, con lo que conlleva en cuanto a desplazamientos, pero tendrá la oportunidad de jugar en un campo de élite.

Es la última parada antes de la Final a 4 de la Copa del Rey, que medirá al equipo blanquiazul con el CD Tenerife a partir de las 19.00 el miércoles 11 de febrero.

La última fase se disputará entre el 11 y el 15 de marzo y enfrentará a los cuatro equipos que logren llegar vivos entre los ocho que se enfrentarán en la antesala. Los pupilos de Miguel Figueira se miden a un Tenerife que es segundo clasificado con 47 puntos, uno por debajo de la UD Las Palmas. Los blanquiazules, por su parte, son líderes del Grupo I con cuatro puntos de ventaja sobre el Celta, que tiene un partido más.

La fase final tendrá a auténticos equipazos. Además del Dépor, buscan la clasificación el Real Madrid, que se medirá al Real Betis Balompié en Valdebebas; el Celta, que recibirá en A Madroa al Athletic Club; y el FC Barcelona, que recibirá en el Estadi Johan Cruyff a la UD Las Palmas.

El Dépor juvenil se impone al Rayo (4-1) y avanza a cuartos en la Copa del Rey / Iago López

Viejos conocidos

Tenerife y Deportivo se vieron las caras la campaña pasada en la Copa de Campeones, pero las cosas han cambiado y los tinerfeños ahora son un equipo más alegre, vistoso y ofensivo. Aquella goleada no sirve de precedente para un cuadro coruñés que deberá emplearse al máximo para poder clasificarse a la ronda final.

Noticias relacionadas

Miguel Figueira se agarra a los Mauro Valeiro, Iker Gil, Álvaro Fraga o Lucas Castro, nombres propios de la actual generación. Por edad, podrían viajar Samu Fernández y Pablo García, habituales del Fabril, aunque en el anterior partido ante el Rayo Vallecano no formaron parte del equipo.