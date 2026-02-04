Fernando Soriano cree que el Deportivo sale reforzado de enero: "Queremos estar lo más arriba posible"

Fernando Soriano está satisfecho con el mercado invernal del Deportivo, en el que el club ha logrado cubrir las necesidades marcadas con los fichajes de Álvaro Ferllo, Adrià Altimira y Riki Rodríguez, el último en llegar. Los dos primeros han tenido un impacto inmediato en los planes de Antonio Hidalgo, mientras que el centrocampista aportar "otras cualidades" a un centro del campo muy poblado, pero que necesitaba un jugador que mejorase la construcción del juego. La plantilla se cierra con 24 jugadores y la aportación del Fabril. El objetivo, volver a Primera División: "Queremos estar lo más arriba posible. Esa tiene que ser nuestra mentalidad".

El director de fútbol blanquiazul hace balance de un mercado en el que considera que ha logrado el objetivo: "subir la exigencia para que el equipo pueda rendir un poco más". El ritmo de puntos de la primera vuelta situaría a los blanquiazules en la pelea por la promoción. Aunque insiste en que hay que ir partido a partido y semana a semana, sin mirar más allá, evitando distracciones, el cuadro coruñés está a dos puntos de la segunda plaza y en posición de disputar la promoción a Primera División por la vía directa. El balance es positivo tras tres incorporaciones, aunque cree Soriano que "hay que esperar" para sacar conclusiones definitivas. "Por supuesto estoy convencido de que hemos acertado. Hemos aumentado la competencia en todas las líneas del equipo".

Aunque la palabra ascenso asoma en cada conversación cercana al Deportivo, el director de fútbol maño considera que mayo está muy distante: "El mirar lejos te distrae, te confunde. Lo más importante es lo inmediato. Tenemos que llegar lo más arriba posible a las últimas semanas, que es cuando llegan las finales. Cada partido es importantísimo para nosotros. Así es como nos lo planteamos. A partir de ahí veremos a qué somos capaces de aspirar".

Los nombres propios en el mercado de fichajes del Deportivo

Fernando Soriano considera que ha logrado todo lo que el Deportivo se ha propuesto para el mes de enero. Preguntado por la posibilidad de hacer otras incorporaciones, cree que solo en el ataque podría haber algún movimiento en caso de que hubiese bajas: "Estaba, más que el miedo, el respeto porque hubiera la salida de algún jugador. Había que estar preparados para dichas salidas". El zaragozano, no obstante, considera que la plantilla está "bastante compensada" y, además, cuenta con que el Fabril es un "complemento muy interesante" por los distintos nombres que podrían aportar. Añade, a mayores, que el margen de mejora del equipo pasa por lo propio: "Si vemos el equipo en las últimas semanas, el porcentaje de acierto, tenemos muchas ocasiones claras. En otros momentos hacíamos gol con menos. Confiamos en los delanteros, en el equipo cuando ataca, todos son responsables de hacer gol".

El máximo responsable de la parcela deportiva valoró la salida de Rubén López, cedido al Pontevedra, y las demás operaciones relativas a la cantera. "En ningún momento Rubén ha parecido en ninguna negociación dentro del traspaso de Riki. Es cierto que el Albacete buscaba un pivote y valoró la incorporación de Rubén, igual que otro equipo de Segunda y numerosos equipos de Primera RFEF", explica Soriano sobre el centrocampista, quien no ha tenido oportunidades y, además, se ha encontrado con la irrupción de Noé, quien le estaba "restando protagonismo". "Él decidió Pontevedra entre las opciones, fue muy personal, nosotros lo apoyamos", añade sobre López.

Otros dos jugadores que se han movido han sido Diego Gómez, del Cartagena al Pontevedra; y Martín Ochoa, al Ourense CF tras abandonar el Arenteiro. Respecto al atacante, hubo opciones de que el riojano regresase al Fabril, al tener a Bil de "forma más clara en el primer equipo". Sin embargo, al no haberse producido ninguna salida en la escuadra de hidalgo, el camerunés, que tuvo opciones de Segunda, se mantiene a medio camino entre ambos equipos. Además, Dipanda está listo para regresar de lesión y ocupar el frente del ataque del filial. "Contemplamos la opción de Martín, que no estaba teniendo los minutos deseados. Luego, los cambios de equipos fueron ya peticiones personales de los jugadores, que no se encontraban a gusto, o que perdían protagonismo, sobre todo Diego. Es una decisión buscando su progresión", comenta.

Un apartado de salidas cerrado

Fernando Soriano reconoció que "ha habido movimiento", aunque "quitando a última hora uno de Primera División que hubo un acercamiento", ha sido un enero tranquilo en las oficinas blanquiazules. El A diferencia del invierno pasado, la situación de Yeremay Hernández estaba asegurada. No obstante, hay dos jugadores que no están contando con minutos que se valoró su futuro: José Gragera y Cristian Herrera. "Con José se habló de la situación deportiva. Me gusta ser claro con los jugadores. Intentamos mentalizar al jugador para que se comprometa con el club. La exigencia tiene que ser máxima. Buscas un compromiso. Si hay dudas, es cuando invitas a buscar una solución. No ha sucedido. Todo lo contrario. Quieren luchar por el puesto y eso es lo que queremos, que se lo pongan difícil al entrenador", explica sobre dos futbolistas que cree que volverán a tener minutos en el futuro.