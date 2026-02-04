Riki: "No soy un jugador que gane partidos, ayudo al equipo a crecer desde atrás"

Riki Rodríguez se estrenó esta mañana en Abegondo. El gran fichaje invernal blanquiazul ha conocido a sus compañeros, ha podido hablar con Antonio Hidalgo, y arranca una nueva etapa en el lugar en el que "quería estar". Tras unos días de "mucha tensión y estrés" para poder cerrar su salida del Albacete, un lugar al que guarda "mucho cariño", se pone a disposición del técnico para enfrentarse este domingo, precisamente, a sus excompañeros. Fernando Soriano le acompañó en su presentación, en la que cree que el Deportivo tiene equipo para pelear por todo.

"El calendario es caprichoso", reconocía Riki Rodríguez, quien está "físicamente bien" tras unos problemas de sóleo. Esta mañana ya entrenó con el equipo y podría debutar en Riazor este fin de semana. El público lleva tiempo aguardándole. "Que lleve tantos mercados sonando genera esa expectación. Nunca he sido un jugador que gane partidos. Ayudo al equipo a crecer desde atrás, a progresar hacia campo contrario. Espero que esas expectativas que he generado se cumplan", explica el asturiano sobre lo que puede aportar al Deportivo.

Riki reconoce que ya ha hablado con Hidalgo, quien le ha preguntado "bastantes cosas" respecto al Albacete. "Me ha contado más del equipo. Me ha dicho que me ve tanto de 6 como de 8. Que esté tranquilo, que seguro que las cosas saldrán bien", cuenta sobre la conversación mantenida.

El centrocampista busca esta temporada "cerrar el círuclo" logrando ascender a Primera División. Debutó en Riazor con el Real Oviedo, y vivió la promoción a Segunda en aquella final con el Albacete en la casa blanquiazul. Considera, ahora, que tienen todo para pelear la promoción: "Creo que es un auténtico equipazo. Todo el mundo va al 100%. Sabe que tienen un plantillón. Hay una competencia increíble, el nivel es muy alto. Es un equipo que va a estar arriba y vamos a pelear hasta el final por conseguir cosas bonitas".

Noticias relacionadas

Riki, entrenando con el Deportivo / RCD

Las palabras de Fernando Soriano sobre Riki

El director de fútbol describe a Riki, el último de los tres fichajes realizados este mes de enero: "Ha ido desarollando unas cualidades que complementan y mejoran al equipo. Un poco las carencias que creíamos que podíamos tener. A partir de ahí su liderazgo, es un jugador que lleva tiempo en su antiguo club siendo capitán. En ese sentido son minutos de dificultad. Cada vez hay más exigencia y jugadores de ese bagaje siempre suman".