Abegondo, cantera del fútbol gallego: "Irme un año fue lo mejor que pude hacer"

Exigencia al más alto nivel para su punto de formación y cercanía para digerir con seguridad ese siguiente paso. De jugar hace nada ante ellos a que su cantera acabe madurando en A Malata, Pasarón u O Couto. El Deportivo, con el Fabril camino de Primera RFEF y el equipo principal luchando por volver a Primera División, necesitaba un paso intermedio para los valores de su base que no acceden directamente a Riazor y, poco a poco, ha ido encontrándolo a su vera, en el contingente de equipos gallegos de Primera RFEF. La repatriación de Diego Gómez y la salida de Rubén López, ambos hacia Pontevedra, le han dado una última vuelta de tuerca a esta apuesta. Se suman dos de los tres mosqueteros de 2004 a Jairo Noriega y Mardones (Racing de Ferrol), Adrián GuerreroMartín Ochoa (Ourense CF) y Luisao (Pontevedra). Más allá de Petxarroman, Bouldini y Luis Chacón, todos en Segunda División, Kevin Sánchez es el único cedido en Primera RFEF que está fuera de la comunidad gallega, en Cartagena, en un conjunto con las máximas aspiraciones.

«Para mí fue fundamental, lo mejor que pude hacer en mi carrera». A José Manuel Traba, histórico goleador del Deportivo entre 1975 y 1988, le recuerda este paso al que dio él en 1977 marchándose un año a préstamo al Compostela en Segunda B. «Yo había debutado con el Dépor con 17 años y estaban Alfonso Castro, Cantudo... Sabía que lo iba a tener difícil y me fui una temporada. Fue una maravilla, porque hice 23 goles, fui el máximo goleador de Segunda B, y ya volví de otra manera al Deportivo», recuerda quien logró 93 tantos en liga con la camiseta blanquiazul.

Los viajes en coche a Santiago

Ahora hay otro tipo de seguimiento y otros medios, antes era todo más artesanal. La esencia es la misma. «En aquel momento el entrenador del Compostela era Carlos Torres, que me conocía de aquí. Íbamos todos los días en coche desde A Coruña hasta Santa Isabel. Me recogía a mí y a Rivas en la ciudad y a Villar en Carballo, y luego marchábamos para Santiago, y así todos los días. Antes era habitual ceder a futbolistas a Carballo, a Ferrol...», cuenta.

Viejas costumbres para nuevas realidades. A Traba le parece «un muy buen movimiento», del que se beneficiarán «muchísimo» los equipos gallegos y del entorno del Deportivo, pero que no puede ser el paso previo a deshacerse de los chicos o a olvidarse de ellos: «Puede ayudarles, pero lo principal es tenerles confianza, porque yo creo que los últimos cuatro o cinco años han podido ser los mejores de la historia de la cantera del Dépor y los chavales tienen cualidades. En los últimos meses pudo jugar algún joven más con el primer equipo. Se dice que no es el momento y ¿cuándo lo va a ser? ¿En Primera?».