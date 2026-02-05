Altimira: "La competencia aumenta el nivel de cada uno"

Adrià Altimira ha tenido una adaptación inmediata a A Coruña y al Deportivo. El lateral diestro nacido en Cardedeu ha sido elegido premio Estrella Galicia al jugador del mes tras sus buenas actuaciones en enero y ya se siente totalmente adaptado. "Contento, feliz de este mes que llevo, y con muchas ganas de afrontar todo lo que viene. Este es un sitio para estar a gusto, para centrarse en el fútbol. No puede haber un lugar mejor", expresó el exjugador del Villarreal.

El lateral diestro ha encontrado en A Coruña "esos minutos" que le faltaban en el conjunto groguet. Desde el primer día ha estado "a disponibilidad del míster" y Antonio Hidalgo le ha dado la banda derecha para él. "Me tocó salir en el primer partido de inicio y hasta ahora todo lo que llevo jugando. Tenía muchas ganas de venir aquí, de demostrar el nivel que tenía y ayudar al equipo al máximo posible", expresa sobre sus primeras semanas. Alti cree que "físicamente" venía de estar "a un nivel alto entrenando" con el cuadro amarillo, y solo le faltaba la regularidad y los minutos en el campo. "Aguantar los 90 me costó un pelín", expresa, aunque a medida que ha "sumado minutos", siente que ya ha cogido "ese ritmo".

Este fin de semana, ante la Cultural, regresó Ximo Navarro, con quien Altimira aguada tener una buena y sana competencia por el puesto: "Para cualquier jugador es positivo. Ximo venía de una lesión larga y al final es difícil entrar en este tipo de partidos y después de tantos meses. Entró muy bien, nos pudo ayudar tanto él como todos los que entraron, que creo que fue la clave del partido. Eso es lo que necesitamos de cualquier jugador, tanto de mí como de cualquiera, dar el máximo y ayudarnos".

Altimira considera, además, que esa competitividad elevará al colectivo: "Eso al final aumenta el nivel de cada uno y creo que nos va a llevar antes al objetivo".

Altimira pelea un balón ante Baena / Carlos Pardellas

La llegada de Riki al Deportivo

El catalán también habló de Riki, el último en llegar al Deportivo, quien espera que también pueda ser una gran ayuda para el conjunto blanquiazul para pelear el ascenso: "Es un jugador que lleva muchos años ya en Segunda, un jugador obviamente con mucha calidad. Creo que nos aportará muchísimo en ese medio campo y al final todo estos fichajes nos da un subidón al equipo. Nos va a aportar un montón".

Altimira, además, aguarda que el Dépor pueda romper su mala dinámica en Riazor, donde el equipo coruñés suma tres derrotas y un empate en las últimas cuatro jornadas: "Creo que es un partido importante para darle una alegría a la afición, que se lo merece. Estamos consiguiendo bastantes más puntos fuera de casa, pero eso no quiere decir que no nos sintamos cómodos en Riazor. La afición que nos apoya. Eso es necesario y estoy seguro que si seguimos así pues el fin de semana conseguiremos los tres puntos en casa".

Paula Gutiérrez, premio en el Dépor Abanca

La blanquiazul Paula Gutiérrez fue elegida mejor jugadora del mes de enero con el Dépor Abanca. "Me encuentro en un buen momento. Tengo toda la confianza del staff y las jugadoras", expresó la centrocampista de Viladecans, quien atraviesa un momento dulce en su quinta temporada como blanquiazul.

También el equipo que dirige Fran Alonso ha dado un paso el frente en las últimas semanas. "Creo que en los últimos partidos estamos encontrando mejores sensaciones. Hemos dado con la tecla para estar más cómodas y ojalá sigamos así", comenta Paula. Este fin de semana se enfrentan al Madrid CFF: "Va a ser un partido muy competido. Cada fin de semana cualquier equipo compite bien. Vamos a salir convencidas, a ejecutar el plan de partido".

Noticias relacionadas

En el apartado personal, Paula afirme sentirse "muy feliz" y explica qué le pide el técnico: "Fran me pide que sea valiente, que sea atrevida con balón, que es mi punto fuerte". Este verano acaba contrato, pero no ha dado pistas sobre su futuro: "Estas conversaciones se quedan en la privacidad. Yo estoy muy feliz aquí".