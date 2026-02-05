Aprobada la ampliación de capital del Deportivo que le reportará 30 millones de euros

Era un formalismo y ya está cumplido. El Deportivo aprobó esta mañana en su junta general la ampliacion de capital lanzada por el consejo de administración y su máximo accionista, Abanca, que le reportará al club coruñés en torno a 30 millones de euros. Estuvo presente el 99,78% del accionariado, casi todo en manos de la entidad bancaria.

El Deportivo convocó a sus accionistas a una nueva junta general extraordinaria, tras una decisión adoptada en la asamblea de diciembre, en la que se aprobó una nueva ampliación de capital, con la que quiere lograr unos 30,125 millones de euros entre el valor de las acciones y las primas de emisión que llevan aparejados los 53.792.643 títulos que saldrán a la venta. Esta inyección de capital se suma a la del verano de 2024, con una reducción y ampliación de capital con la que Abanca condonó la deuda de unos 70 millones que la entidad mantenía con la entidad crediticia y le inyectó, de paso, otros 35 millones. Con la posibilidad de que sea afrontada de «manera incompleta», está abierta a todos los accionistas, «en la proporción de su participación (actual) y en la medida suficiente para que, si así lo desean, puedan conservar su porcentaje de participación en el capital social». En realidad, será el accionista mayoritario el que participe en mayor medida en el proceso, ya que Abanca posee el 99,7% del actual capital social, de 7,93 millones de euros. Este pasará a 12,42 si se suscribe de manera íntegra la cantidad propuesta, aunque la prima de emisión es la que hace que entre más dinero en las arcas del club del que figura en el Registro Mercantil.

El propio club coruñés apuntó en el comunicado del anuncio de su página web oficial que su objetivo es «incrementar la estabilidad financiera a la entidad». En el informe en el que el consejo de administración justifica la decisión ya adoptada, asegura que es «un mecanismo necesario reforzar el patrimonio neto para mejorar la tesorería y poder afrontar el presupuesto deportivo de la temporada 25-26 y permitir al club afrontar la fase 2 del Masterplan de la Ciudad Deportiva de Abegondo (construcción del nuevo edificio del primer equipo y del Fabril y la reforma de los campos 5, 6 y 7)».

Con esta decisión, se le da aún más músculo a la entidad y se le dota de capacidad de maniobra para seguir adelante con las citadas obras de Abegondo y de Riazor, para compensar las pérdidas por el resultado negativo del presente ejercicio (en el anterior fue de 6,9 millones, si bien el patrimonio neto pasó de 28,5 a 55,7 millones en un año) y para poder ir sosteniendo el límite salarial en los próximos mercados, ya que LaLiga establece mecanismos para dosificar esas cantidades inyectadas. No entran al 100% y de manera inmediata para fichar. De hecho, la patronal acaba de cambiar esas normas para ofrecer una mayor flexibilidad, aunque se mantiene la filosofía de las limitaciones previas. Están recogidas en el artículo 82 de las normas de control financiero para la elaboración de presupuestos. El dinero recibido de una ampliación de capital que puede ir destinado al Límite de Coste de Plantilla Deportiva es hasta un 25% de la cifra de negocio. En Segunda, los clubes podían destinar hasta cuatro millones este verano, aunque el 25% de su cifra de negocio fuera inferior. Esa cantidad, con los cambios, asciende a los 6 millones, según informaron diversos medios de comunicación en el pasado mes de diciembre.

Condiciones de la junta

La junta fue a puerta cerrada (había una segunda convocatoria el día 6 si no había quórum, pero no se llegó a ese punto) y solo se podía acceder y participar de manera telemática si se cumplen los requisitos, «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, y en el 182 bis del R.D.Leg 1/2010 del Texto Refundido de La ley de Sociedades de Capital», como apunta la propia entidad.

En esa cita se informó a los accionistas de las condiciones en las que se podrá acceder al proceso y desde cuándo estará abierto, aunque ya se conocian algunas claves en el informe del consejo que justifica la operación económica. El periodo de suscripción de la oferta será de «un mes desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Registro Mercantil» y el aumento de capital «deberá ejecutarse dentro del plazo máximo de dos meses a contar desde su adopción por la Junta» (el 5 de febrero).

Sexta vez que emite títulos

Es la sexta vez que el Dépor emitirá títulos de la Sociedad Anónima Deportiva. La primera vez fue entre 1991 y 1992 cuando hizo la conversión y dejó de ser un club de fútbol. Posteriormente, hizo otra con escaso éxito en la era Lendoiro, donde se eliminó el límite del 1% para cualquier accionista. El siguiente presidente, Tino Fernández, lanzó otra tras el acuerdo singular con Hacienda para pagarle la deuda privilegiada después de entrar en concurso de acreedores en 2013. Ya en 2020 llegó la inyección de 5 millones de Abanca para intentar salvar al club de caer a Segunda B y que luego fue convertida en títulos, con lo que la entidad pasó a ser máxima accionista.

Noticias relacionadas

Posteriormente, llegó esa operación de condonación de 70 millones de euros de deuda y la ampliación de 35 (con la prima de emisión) y ahora presenta una nueva de otros 30 millones. De manera paralela, presentó un plan en el juzgado para cerrar el concurso y pagar el resto de la deuda que debían cobrar los acreedores a partir de 2031 y 2047. Ya lo ejecutó. Todo para no entrar en causa de disolución en el fútbol profesional, el 1 de julio de 2024.