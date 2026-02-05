Dani Giménez: "Este Fabril podría competir en Primera Federación y se salvaría sin problemas"

Dani Giménez, tras un entrenamiento vespertino, atiende a LA OPINIÓN para hacer balance de sus primeros meses al cargo de la Sarriana, en vísperas de visitar Abegondo, tras una breve experiencia en la Segunda RFEF marcada por las lesiones en su plantilla y la adaptación a un ecosistema muy alejado de la élite futbolística, el lugar al que aspira a llegar desde los banquillos tal y como hizo como portero.

Visitan al Fabril, en Abegondo, es el líder de la categoría. ¿Cómo lo ve?

En la ida, en nuestra casa, les costó muchísimo empatarnos. Evidentemente, los tenemos muy estudiados y nuestro campo es más pequeño que Abegondo. Esos espacios donde ellos podían hacernos daño nosotros siempre llegábamos con ayudas. Nos empataron con una jugada polémica, que me costó a mí tres partidos de sanción. Un penalti que se inventó el árbitro. Pero evidentemente en Abegondo es otra historia. Nosotros no solemos entrenar en hierba y los apoyos son completamente diferente. Es otro fútbol. El campo estará en buenas condiciones a pesar de tanta lluvia, entonces no es lo mismo que otros, que nos cuesta más, sobre todo en cuanto a duelos, tanto defensivos como ofensivos. Hemos ido a campos que son pesados y parece que estamos jugando con patines, porque claro, la mecánica de la pisada, de la frenada, es completamente diferente y cuesta muchísimo. También con el paso de los minutos, físicamente lo notamos.

¿Tiene el Fabril alguna brecha que aprovechar? ¿Cómo lo plantea? Es el equipo que más marca y que menos encaja.

Nosotros no podemos hacer como otros equipos de meternos atrás, porque no es nuestra esencia y no tenemos jugadores para ello. Sí es cierto que intentaremos que sus interiores no nos corran tanto a los intervalos, porque al final es un equipo que te castiga mucho en eso, tienen luego mucho talento. Quizás tú puedes tener una ayuda, pero ellos con su talento, ese uno contra uno, a través de su calidad... Y tienen capacidad de salir aunque estén muy presionados. O, por ejemplo, sus centrales hacen buenas diagonales. Es un equipo con muchas variantes. Y luego más allá de automatismos, hay jugadores que llevan jugando mucho tiempo juntos. Es un 4-3-3 clásico, pero muy bien estructurado, muy bien entrenado por Manuel Pablo. Aúnan talento, un buen técnico y trabajo, y eso hace que esté arriba.

¿Algún jugador le ha sorprendido? Hay tres, Bil, Noé y Samu, que han estado en dinámica de primer equipo muchas semanas.

Para ver el nivel de la plantilla solo hay que pensar en Hugo Villaverde, que es un cedido. Sale porque en principio ahí no tenía sitio. Yo creo que sí podría jugar, pero es otro tipo de jugador, más asociativo. Diferente a los que juegan en su posición. Pero Hugo sería titular en casi todos los equipos, y de allí tiene que salir en busca de minutos. Tienen una gran plantilla. Bil es un jugador muy fuerte, no para de correr, de presionar, pero el resto también están a su nivel. Muchos darán un paso hacia adelante la próxima temporada, jugarán en Primera Federación, o incluso en el Dépor, aunque esperemos que el Dépor suba. Pero podrían tener más minutos en la plantilla. Me gustan muchos jugadores, cómo juegan. El Fabril tiene gente asociativa, rápida, que ataca y es vertical. Junto al Oviedo, son los dos mejores equipos de nuestro grupo, y de largo.

¿Qué importancia tendría subir a Primera Federación para la cantera del Dépor?

El espejo en el que tienen que verse es el Celta, en ese sentido. Sería muy bueno [ascender] para poder tirar más de cantera y que los chicos den ese paso al primer equipo más natural. Primero hay que atreverse. Yo sé que cuesta que se atrevan, pero ya han salido jugadores. Es importante que tengan esa exigencia competitiva, al final en Segunda RFEF siempre eres un equipo superior. En Primera RFEF se igualaría todo. Y aun así, creo que el equipo del Fabril en Primera Federación de este año competiría tranquilamente y no tendría problemas para mantenerse. Lo creo de verdad, porque subirían su competitividad también. Ojalá suban, y también el Dépor. Sería una doble alegría. Pero que el Fabril nos deje ganar esta semana y luego que gane todos los partidos.

Dani Giménez, durante su etapa con el Deportivo / Carlos Pardellas

La estancia de Dani Giménez en la Sarriana

¿Qué tal le ha ido estos meses? ¿Se ha adaptado bien?

Muy bien. Somos un equipo humilde. Los medios que disponemos seguramente no son los mismos que el resto de equipos, porque la Sarriana creció mucho muy rápido. Se han hecho las cosas bien, a pesar de que llevamos una cantidad de bajas muy alta desde que he llegado yo. También las salidas del mercado de invierno, que rebalanceamos un poco todo el tema económico. Así estamos luchando. Yo creo que ahora con la vuelta de todos los lesionados, en tres semanas o así, el equipo dará un aumento de calidad. Sobre todo seremos un equipo más compensado, porque la semana pasada, por ejemplo, solo tenía un central disponible. Acabé solo con un mediocentro y un central en el campo. Hicimos lo que pudimos, pero el equipo no le pierde la cara a la competición. Somos un conjunto que generamos muchas ocasiones siempre, todos los partidos. Ahora con el fichaje de Clavería, que el primer partido ya metió gol, y el otro día estuvo a punto en un par de ocasiones, creemos que también tenemos un poco más de peligro ahí arriba.

Esta es la otra realidad del fútbol, ¿no? No disponer de tantos recursos. Es algo que también viven los jugadores del Dépor cuando salen de Abegondo.

Sí, pero bueno, luego también los chicos aprenden. Yo antes de jugar en Primera y Segunda División, que estuve un montón de años, también había jugado en Segunda B. Es verdad que jugué en el Zamora, un equipo que sí que tiene medios, que ahora está en Primera Federación, pero al final también aprendes. Y aquí, por ejemplo, estamos prácticamente mi segundo entrenador y yo para hacer todo, tenemos la ayuda de un asistente, pero bueno, no es como a lo mejor el año pasado que estaba en Tercera [Manchego] y tenía siete personas en campo, entre analistas, dos preparadores físicos... Al final tienes que apretarte, intentar sacar resultados, y también es un aprendizaje para mí. Esto va de cómo reinventarse, y luego cuando vuelva a tener medios, seguramente se me ocurrirán nuevas cosas a partir de estas experiencias.

Dani Giménez entrenó el pasado verano una de las sesiones de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) / AFE

¿Le está tocando hacer algo particular que, dentro de que le quite tiempo, también lo esté disfrutando? Análisis del rival, preparación del día a día... algo que con más medios quizá no haría usted.

A mí me gusta controlar todo lo que se hace en el equipo. Otros años, incluso entrando en División de Honor o Nacional [Rayo Majadahonda], lo que me tocaba era un poco coordinar, y luego repasar todo, teníamos reuniones de cuatro o cinco personas, ahí preparábamos toda la sesión, preparábamos un poco todo lo que queríamos del equipo. Ahora vivo con el segundo entrenador, estamos todo el día maquinando, hablando de dónde podemos mejorar, pero evidentemente a la hora de dividirnos la carga tenemos que tener más responsabilidades. Él se encarga más de la edición de vídeo para el tema de los análisis. Yo si el año pasado me veía cuatro partidos, este me toca ver a lo mejor del rival los máximos posibles con él. Te quita tiempo para otras cosas, pero también es lo que hay. Esto luego se nota luego en el campo. Evidentemente, tenemos menos vida social. Son momentos.

¿Es parte del peaje?

Creo que al que algo quiere, algo le cuesta, y tengo claro que yo quiero llegar a entrenar donde he jugado, entonces ese es mi objetivo. A partir de ahí, entrenamiento y trabajo. Ser el mejor entrenador posible, ser mejor persona y también poder ganarme la vida de lo que me gusta. Eso es un privilegio, y en eso estamos. La Sarriana es un equipo que crecerá. Sin duda alguna. Este curso hemos tenido muchos problemas que vienen derivados del campo donde jugamos, que tiene un césped muy lesivo, muy viejo, la hierba está muy mal, tiene muchas irregularidades, no es un terreno plano. Tenemos muchos problemas de miopatías, de pubalgias... Luego jugamos en campos de hierba, sobre todo ahora en invierno, que son campos más pesados y los isquiotibiales sufren muchísimo. Nosotros entrenamos en un campo duro, nos desplazamos para entrenar en otros pueblos, cerca de Sarria también para poder escapar del nuestro. A partir de ahí, el equipo, con corazón y con coraje, intenta proponer muchísimo. Jugamos muy bien, y salvo un par de partidos como el último, es difícil que nos hagan gol. Y en un equipo así, propositivo, conseguir todo eso con chicos tan jóvenes no es fácil. De hecho, salvo cuatro o cinco, la edad media es casi de un filial. Por eso creo que todo lo que estamos haciendo tiene mucho mérito.

¿Hay solución para el césped?

En verano lo van a cambiar y lo van a hacer más grande. Al final las dimensiones es lo de menos. Lo que sí me preocupa es el tema lesiones, porque es que llevamos, no te quiero engañar, pero a lo mejor desde que yo estoy aquí, si hacemos la media de bajas, seguramente estamos por encima de seis cada partido.

Precisamente, la de Hugo Villaverde, cedido por el Dépor. ¿Cómo lo ve?

Es uno de nuestros mejores jugadores. Sigue siendo nuestro máximo goleador prácticamente tres meses después de no jugar. Entonces, bueno, a Hugo yo creo que le quedan dos o tres semanas para poder estar con el equipo, y cuando venga aportará mucho. Es el jugador con más peligroso, junto con Millán y ahora Clavería. Con él aumenta la competitividad evidentemente, pero nos da un plus de agresividad, de mala leche, como digo yo muchas veces en ataque. Al final es talento que se tiene. A algunos hay que insistirles en que sean más agresivos en el área, que no se lo piensen tanto al tirar, pero otros jugadores ya lo llevan dentro.