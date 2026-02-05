Un exjugador del Deportivo cuelga las botas y pasará a ser analista
Lo deja a los 35 años
Los mercados de invierno, aunque pongan un punto y seguido en las temporadas, sirven para marcar el final de algunas carreras. Algunas son de futbolistas que se dan una última oportunidad en verano y que ven que el cuerpo no les responde o de jugadores que llevan ya en paro una temporaca y tiran la toalla. El primer supuesto es el que acaba de ocurrir con un exfutbolista del Deportivo.
Llegó hace poco menos de un lustro al Deportivo para ser uno de esos futbolista que rescatasen del pozo al club en su primer año en el infierno y aun con los estertores de la era COVID. Jugó esa campaña 2021-22, pero Borja Granero perdió protagonismo en la segunda temporada con la llegada de Jaime y Lapeña. En la tercera ni jugó y se fue en invierno al Castellón. Luego al Alcoyano y al Avilés, donde se ha retirado para sumarse al cuerpo técnico y pasar a ser analista.
Comunicado
"El cuerpo y la mente me piden parar. Es el momento", apuntaba en el comunicado que llega después de que el Avilés comunicase hace unos días su cambio de rol en la entidad. El ex de Extremadura y Racing de Santander admite que pasó por "momentos buenos y malos" y que seguirá "disfrutando" desde otra posición.
