Yeremay afila el diente ante su rival predilecto: "De la nada saca situaciones de gol"

Yeremay Hernández no tiene, de momento, ese idilio con el gol y con el juego que exhibió el pasado ejercicio, pero sigue siendo una amenaza. Le costó ante la Cultural Leonesa, pero en la segunda parte, con espacios, destrozó al Almería. Precisamente, ese hábitat y esa imagen del canario cabalgando por la pradera de Riazor es la que quiere evitar el Albacete, el próximo rival del Deportivo, uno de los equipos más en forma de todo el campeonato de Segunda División.

Y es que el equipo manchego pasa por ser el rival predilecto del canario, el que despierta sus instintos más depredadores de cara a la portería rival. El 10 del Deportivo le ha marcado cuatro goles al conjunto que visita este fin de semana Riazor, los mismos que al Castellón, pero en menos partidos. Ante los blanquinegros ha jugado cinco y frente a la entidad de Carlos Belmonte, solo tres. No marcó en el encuentro de la primera vuelta en el que el equipo coruñés venció por 0-2, pero sí hizo un par de dobletes en los dos primeros, los de la temporada pasada: 2-5 y 5-1.

Los elogios de Alberto González

"Lo he visto en otros partidos, pero sufrirlo como lo hemos sufrido... Es un jugador brillante, muy determinante. De la nada saca situaciones de gol y hace goles. Eso es lo que manda en el fútbol porque el gol es el que manda". Alberto González, el técnico del Albacete, ya se descubrió el pasado ejercicio ante él en Riazor cuando su equipo salió goleado de A Coruña. Ya había comentado en la previa que tenía cierto ánimo de revancha personal que aún no ha podido ser saciado.

El Albacete pasa por ser todavía uno de los equipos más goleados de la categoría con 34 tantos en contra. También es cierto que es una tendencia que ha corregido en las últimas semanas y que le han convertido en uno de los conjuntos más en forma del campeonato. Ha ganado los tres últimos encuentros y lleva cuatro con la portería a cero. 360 minutos con el cerrojo echado. Ante esta solidez conquistada, es ante la que se rebelarán el Deportivo y Yeremay.