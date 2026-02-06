El día que el entrenador del Albacete propició el despido de Óscar Cano

«Si lo que ha hecho lo hace alguien recordado como jugador, ahora mismo estaría entrenando a un equipo de Champions», elogió Óscar Cano a Alberto González pocas horas antes de estrenarse como entrenador del Deportivo, al recibir en Riazor al Linares. El proyecto que aquel día comenzó ante el actual técnico del Albacete, que visita este domingo (16.15 horas) A Coruña ya sin Riki Rodríguez en sus filas, llegó a su fin, también, a manos del conjunto de Linarejos de un mediocampista que no tardó mucho en asombrar al fútbol español: Fermín López.

Ambos técnicos coincidieron en la cantera del Betis, antes de iniciar sus respectivas trayectorias en los banquillos por separado. La del técnico granadino llegó a A Coruña a finales de 2022. Tras un inicio de temporada irregular con Borja Jiménez a los mandos, condicionado por el afamado albacetazo en el play off de la temporada anterior, el Deportivo confió en Óscar Cano para enderezar el rumbo y sumarse a la feroz lucha por el ascenso contra Racing de Ferrol, Real Madrid Castilla o Alcorcón.

En aquel debut en casa salió a pedir de boca: triunfo 2-1, con goles de Quiles y Rubén Díez y la réplica de Corral antes del descanso. No se movió más el marcador y el Dépor arrancó con buen pie una era Cano en la que se mantuvo inexpugnable en casa, pero incapaz de sumar con regularidad como visitante. Solo sumó cuatro victorias lejos de Riazor desde mediados de octubre, la última, en febrero.

Alberto y Fermín, los verdugos de Cano

Unas cifras inaguantables fuera de casa impidieron al Deportivo luchar con argumentos por la posición de ascenso directo. La crisis se agravó en la recta final de la temporada, cuando las opciones se agotaban e, incluso, empezaba a correr riesgo la clasificación para el play off de ascenso. En la antepenúltima jornada, los blanquiazules, con Óscar Cano ya muy cuestionado, visitaron en Linarejos a un equipo, el de Alberto González, que tenía serias aspiraciones de colarse en la lucha por subir a Segunda.

Bergantiños dispara encimado por Fermín López en el duelo ante el Linares en Riazor en 2022. / Carlos Pardellas

Kuki Zalazar y Kike Saverio, héroes inesperados con poca presencia en los planes de Cano, fueron titulares y pusieron el encuentro 0-2 antes de cumplirse la primera media hora de juego. Sin embargo, todo cambió en una segunda parte en la que un tal Fermín López dio un paso al frente. Cazó un centro lateral de primeras y batió con astucia a Mackay.

Le temblaron las piernas a un Dépor que, en veinte minutos, vio cómo el conjunto andaluz remontaba y se quedaba con los tres puntos y, a su vez, la cabeza del entrenador blanquiazul. El club despidió al técnico esa misma semana y recuperó a Rubén de la Barrera para afrontar las dos últimas jornadas de liga y el play off de ascenso, con el infausto recuerdo del duelo de vuelta ante el Castellón.

No era la primera vez que Alberto González se cruzaba en el camino del Dépor en Primera RFEF. Una temporada antes, actual técnico del Albacete visitó el templo blanquiazul con el Linares en la semifinal del play off de ascenso. El Dépor, con Borja Jiménez a los mandos, se impuso con solvencia (4-0) y pasó a la final contra el conjunto manchego, donde se quedó a cuatro minutos, en la prórroga, de subir a Segunda y ahorrarse dos temporadas más de vagando por la tercera categoría del fútbol español.