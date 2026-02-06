Hidalgo: "Riki viene de unas semanas convulsas, con excesivo estrés"

Antonio Hidalgo no dudó en darle la titularidad el primer día a Álvaro Ferllo y Adrià Altimira en el encuentro ante el Cádiz que estrenaba 2026 en Riazor y ahora se encuentra en la misma tesitura con Riki, que es la tercera incorporación. Más allá de si va a estar entre los once elegidos este fin de semana frente al Albacete, el pivote asturiano es una pieza muy valiosa para este proyecto, pero viene de un mes de enero que no ha sido sencillo para él. El técnico de Canovelles mete todos esos valores y condicionantes a la hora de tomar una decisión para este domingo: "Es un jugador contrastado de la categoría que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, especialmente en Albacete, teniendo un papel muy principal tanto en lo futbolístico como en lo personal en cuanto a liderazgo. Eso nos va a venir también muy bien, él llega en una situación que ha pasado unas semanas un poco convulsas, con excesivo estrés para lo que seguramente él hubiese querido. Es un jugador que puede jugar tanto de 6 como de 8, nos va a dar esa posibilidad de tener balón, presencia física, visión de juego, yo creo que va a ser un gran complemento", razona de un jugador que destaca por su fútbol y por su capacidad para ser líder, algo de lo que ha adolecido también una plantilla joven en la que los veteranos han pasado por periodos de convalecencia.

Riki es la guinda, pero el mercado se ha sellado con otras dos incorporaciones y con un par de salidas. El máximo responsable técnico blanquiazul hace balance: "Es una evidencia que hemos ido a por posiciones que creíamos que nos podían mejorar o, sobre todo, complementar lo que ya teníamos. Era una evidencia que con la lesión de Ximo necesitábamos un lateral derecho y yo creo que Altiha llegado y está dando un rendimiento muy bueno. Con la salida de Bachmann teníamos que incorporar a otra pieza ahí y ha venido Álvaro (Ferllo). En la situación de Riki es una situación que ya venía el club trabajando hace mucho tiempo y nos va a hacer mejores. Nos va a complementar situaciones que seguramente o posiblemente antes no teníamos tan claras y la verdad es que estoy muy contento con el mercado".

Estas incorporaciones han reforzado al equipo, pero sobre todo la última la de Riki le permite introducir matices tácticos en ese juego defensa-ataque, en ese fútbol por dentro y en la salida que tantos problemas le estaba dando. Ahí hay otra pieza clave, Mario Soriano. "Es una evidencia que la incorporación de Riki hace que seguramente podamos utilizar en algunas situaciones a Mario Soriano en una altura superior. A partir de ahí, tanto Riki como Patiño como Villares, en esas situaciones, nos podrán dar esa situación de control, de llevar el balón de lado a lado ,y sobre todo, establecernos con un orden en campo contrario. Hemos apostado por traer otro jugador en esa posición que nos dé alguna posibilidad más de variabilidad en ese centro del campo. Estamos contentos con la gente que tenemos, porque nos han traído hasta aquí y el resultado, como los números dicen, es bueno. Todo es mejorable, pero con la incorporación de Riki es lo que buscábamos", razona.

El cuarto fichaje

Además de Altimira, Ferllo y Riki, ha habido un futbolista que se le puede considerar el cuarto fichaje, que es Ximo Navarro. El lateral volvió a jugar el León después de cuatro meses de baja. Hidalgo debe ajustar las piezas: "Ximo ha estado mucho tiempo fuera, es un jugador al que hay que entenderle y quererle mucho. A partir de ahí, es un futbolista diferencial, cuando está a ese nivel como demostró el otro día. Tiene una competencia muy alta en esa posición, es lo que nos va a hacer mejores. Aquí lo más importante es entender la situación que tiene cada uno en cada momento, el rol que ocupa. Ha vuelto en muy buenas condiciones, está compitiendo al máximo nivel y eso nos da una opción más".

Riazor y el Albacete

El Dépor es el mejor visitante y uno de los peores locales, una dualidad que debe corregir cuanto antes si quiere aspirar de verdad al ascenso directo. El técnico es consciente de que debe haber un cambio: "Nos gustaría brindarle victorias a los nuestros cada semana. Es una evidencia que esto va de sumar puntos, ya sea en casa o fuera, pero esos registros en casa los tenemos que mejorar. Sabemos el potencial que tenemos y con nuestra gente nos sentimos muy cómodos. Tenemos que hacer sentir a nuestros jugadores poderosos con nuestra gente. Que el ambiente que está respirando Riazor es increíble y, a partir de ahí, ir madurando el partido, sabiendo que va a ser cerrado, que seguramente se van a encontrar dos equipos que vaya a costar hacer ocasiones de gol. A nosotros seguramente nos pueda entrar un poco más de prisa, de querer atacar más rápido, y ellos tienen una transición muy buena, acumulan gente en última línea. Vamos a tener que estar precavidos en esa situación, atacar bien y, a partir de ahí, ir generando el volumen suficiente", relata.

Tiene con Riki a un analista privilegiado porque hasta hace nada estaba en ese vestuario, pero no lo necesita en exceso, porque sabe qué equipo se encontrará: "Él conoce mucho mejor que yo al Albacete porque ha estado allí dentro. Hoy en día tenemos mucha información. Es un Albacete que es totalmente diferente del equipo que nos encontramos en la ida, ha variado su sistema. Lo que le puede hacer más peligroso seguramente es que ahora mismo se ven capaces de todo, cuando hace una jornada seguramente con los resultados negativos no lo están siendo. Es un equipo más sólido que antes. Han cerrado la portería, están acumulando gente en la última línea, cargan muchísimo el área".

Noticias relacionadas

A Hidalgo no le parece que el Albacete llegue físicamente tocado a Riazor por la Copa porque jugaron un martes y el partido es el domingo: "Hay muchos días por el medio y van a recuperar perfectamente. El fútbol nos está enseñando últimamente que la igualdad entre los equipos es máxima, especialmente a un partido, como se pudo ver el otro día contra el Barça. Hay que tener la cabeza fría, saber que todo el mundo te va a competir, que es un mundo muy igualado y sufrido. Nosotros tenemos que tener la conciencia de que eso va a suceder durante todo lo que resta de temporada, como ha sido hasta ahora. En ese vaivén de emociones, tenemos que estar todos preparados para poder gestionarlas y seguir creciendo como equipo".