Riazor opta a un amistoso de España antes del Mundial 2026

Hace menos de cuatro años el estadio de Riazor vivió la última visita de la Selección y en breve el combinado nacional, camino del Mundial 2026, puede volver a pisar el césped herculino. El equipo de Luis de la Fuente realizará dos amistosos antes de la cita de Estados Unidos, México y Canadá, uno en suelo español y otro ya en el continente americano. La fecha que se baraja para duelo de preparación en la Península es la del 4 de junio y A Coruña es una de las opciones que está encima de la mesa, aunque hay más y aún existen detalles por ajustar para que cristalice esa posibilidad y España vuelva a jugar en la casa del Deportivo. Desde la Federación Española, con el presidente Rafael Louzán a la cabeza, se tiene al coliseo herculino en un lugar preferente para ser el escenario de la puesta de largo previa a la cita mundialista. Según apunta Marca, el rival para ese encuentro podría ser China.

Ese duelo se disputaría tres días antes de un hipotético partido de ida de las semifinales del play off por el ascenso a Primera División. Todos los escenarios están abiertos, a estas alturas, para el equipo coruñés: un ascenso directo, una clasificación para esa fase de partidos de junio o incluso quedar más abajo de la sexta plaza y conformarse como la permanencia. Aun así, es un posibilidad plausible que el Deportivo esté inmerso en junio en esa fase del campeonato y, aunque su clasificación no ímposibilitaría la llegada de la Selección a Riazor, sí que la complicaría. A la yincana que le puede esperar al Dépor, en caso de no subir directo o quedar más abajo de la sexta plaza, hay que sumarle el concierto de El Último de la Fila en Riazor proyectado para el 13 de julio, una fecha en la que se disputaría la ida de la hipotética final del play off de ascenso a Primera División. Desde el Concello de A Coruña han asegurado que, en el caso de que se dé esa coincidencia, habría opciones alternativas para la cita con el dúo.

Séptima vez

En el caso de que la RFEF y todas las partes implicadas solventasen todas las complicaciones de logística inherentes a este partido, sería la séptima vez que la Selección jugase en el estadio de Riazor. La primera vez fue en 1945. El 6 de mayo fue el día en el que se inauguró de manera oficial Riazor con un amistoso ante Portugal. Desde unos meses antes, ya había tenido actividad de diario con los partidos del Deportivo desde aquel encuentro ante el Valencia, pero aquella tarde vivió una puesta de larga con todos los honores para el que pasaba entonces por ser uno de los estadios más modernos de España. El deportivista y coruñés Pedrito hizo ese día su debut internacional. 21 años más tarde, se produciría el segundo encuentro de la Selección en suelo coruñés. En 1966 se disputó otro amistoso, un España-Uruguay, con Amancio Amaro entre los seleccionados, cuando ya era futbolista del Real Madrid. En 1989 hubo otro envite ante Polonia, en 1995 de nuevo frente a Uruguay con Fran y Donato entre los elegidos. Los dos últimos choques de esta serie acabaron con idéntico resultado: 5-0. En 2009 ante Bélgica y en 2022 frente a Islandia. Uno antes del Mundial de Sudáfrica y el otro antes de la cita de Qatar, ahora le tocaría de nuevo a Riazor despedirla antes de la cumbre futbolística que será el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en el verano de 2026.